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Tutuklanan Barış Bildirisi imzacısı Serdar Başçetin'e ilk duruşmada beraat

Serdar Başçetin, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanmıştı

30 Mart 2018 00:08

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 13 Şubat’ta gözaltına alınan ve tutuklanan Barış Akademisyeni Serdar Başçetin Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmada beraat etti.

Bianet'te yer alan habere göre, Erzincan Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Başçetin, Antalya’da 13 Şubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınmış ve 20 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Barış İçin Akademisyenler’in Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre Başçetin, duruşmada şöyle dedi:

“Öncelikle Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in direnişi için bir şeyler söylemek isterim. Ben de Erzincan'dan ihraç edildim. Bu direniş haksız ihraçlara karşıydı. Nuriye ve Semih de zaten serbest bırakıldı, onların da suçsuzluğu sabittir, hiçbir örgütle alakam yoktur. Bağlı olduğum tek örgüt var, Eğitim-Sen.”

Savcı, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili paylaşımları nedeniyle istenen "propaganda" suçundan beraatını, Afrin paylaşımlarından dolayı istenen, " Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hüküm kurulmasını istedi, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. 

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