Tutuklanan Ankara Emniyet Müdürü hastanede

T24 -

Özdemir serbest bırakılmıştı

Tutuklama 2'ye karşı 1 oyla alındı

Karara itiraz

Hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tutuklanarak Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu. Özdemir'in cezaevindeki işlemleri tamamlandıktan sonra saat 19:15'de yeniden İbn-i Sina Hastanesi'ne "tutuklu" olarak getirildi.Hürriyet'ten Saygı Öztürk'ün haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kayseri'de yürüttüğü soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle İbni Sina Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Özdemir, ambulansla Ankara Adalet Sarayı'na geldi. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bir dönem Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Özdemir'in, Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından ifadesi alınmış, savcı, Özdemir'i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği'ne çıkartılan Özdemir, serbest bırakılmıştı.Savcının, Özdemir'in serbest bırakılmasına itiraz etmesi üzerine, itirazı değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.Özdemir'in avukatlarının, yakalama kararının kaldırılması istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da yerinde görülmeyerek, reddedilmişti.Özdemir'in tutuklanmasına daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerinden Musa Yeşil ''Özdemir'in kaçma şüphesi olmadığı, bilirkişi incelemesi yapıldığı için karartılacak bir delil bulunmadığı, dosyada benzer konumda bulunan şüphelilerin serbest olduklarını'' gerekçe gösterip karara şerh koymuştu.Bu kez Musa Yeşil izinde olduğu için yerine duruşmaya hakim Erol Tatar girdi. Tatar da tutuklamaya muhalefet şerhi koydu. Emniyet Müdürü, 2'ye 1 oyla tutuklandı.Emniyet Müdürü Özdemir'in tutuklanmasına avukatları Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunacak. Tutukluğun kaldırılmasını, Kayseri Organize Suçlar eski Şube Müdürü'nün tanık olarak dinlenmesini isteyecekler.Cezaevine konulan Orhan Özdemir mahkemeye "yatan hasta" olarak gittiği için cezaevindeki işlemleri tamamlandıktan sonra ambulansla 19:15'de İbn-i Sina hastanesine getirildi. Özdemir tutuklular gibi işlem görecek. Avukatlarının tutukluluk kararına itirazını bekleyecek.