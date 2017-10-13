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Tutuklanan ABD Başkonsolosluğu çalışanının avukatından görüşme sonrası açıklama (geniş haber)

Serpil KIRKESER - Enver ALAS /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olmak suçundan tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'u avukatları cezaevinde ziyaret etti

13 Ekim 2017 18:22

Serpil KIRKESER - Enver ALAS /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olmak suçundan tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'u avukatları cezaevinde ziyaret etti. Silivri Cezaevi\'ne saat 11.00 sıralarında gelen avukatlar Selman Alibaş ve Halit Akalp müvekkileri Topuz ile olan görüşmeleri yaklaşık iki saat sürdü. 

Çıkışta basın mensuplarına kısa açıklama yapan Avukat Halit Akalp, \"Müvekkilimizle gerekli olan görüşmeyi yaptık. Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Hukuk kuralları içerisinde görüşme kuralları zaten bellidir. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık\" diye konuştu. 


 

\"ÇOK RAHAT BİR GÖRÜŞMEYİ YAPTIK\" 

Daha önce gözaltındayken görüşme yapıp yapmadıklarına ilişkin bir soruya ise Akalp, \"Görüştük kendisiyle. Yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Çok rahat bir görüşmeyi şuanda da yaptık\" ifadelerini kullandı. 


 

YAKUP SAYGILI İLE NE GÖRÜŞTÜNÜZ SORUSU

Bir Gazetecinin \"Yakup Saygılı ile 17 - 25 Aralık\'ta ne görüşmüşler\" şeklindeki sorusuna Avukat Akalp, \"Onları biz bilemeyiz. Savcılık ifadesinden takip edeceğiz\" şeklinde yanıtladı. 

(FOTOĞRAF)

 

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