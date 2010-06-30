'Tutuklamaların ilişkileri bozmayacağını umuyoruz'

T24- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika’da Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin tutuklanmasının ikili ilişkileri olumsuz etkilemeyeceği beklentisi içinde olduğunu açıkladı.





Dışişleri sözcüsü, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Robert Gibbs’in açıklamalarının ‘not alındığını’ kaydetti. Gibbs, tutuklamaların, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini bildirmişti.





Robert Gibbs, Salı günkü açıklamasında Başkan Barack Obama’nın Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’le geçen haftaki görüşmesi öncesinde, ‘casuslar’ hakkında bilgisi olduğunu da söyledi. Ancak sözcü, Obama’nın konuyu ikili görüşme sırasında gündeme getirmediğini kaydetti.





Amerikalı yetkililer, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 10 kişiyi tutukladı. Aynı iddia ile aranan 11. kişi Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı.





Zanlılar, Amerika’nın nükleer silahları ve dış politikaları hakkında gizlice Rusya adına istihbarat toplamakla suçlanıyor.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, zanlıların Amerika’nın çıkarlarına zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmadığını açıkladı.





Ancak Amerikalı yetkililerin ele geçirdiği şifreli mesajlarda, casus zanlılarına Rusya’dan gelen talimatlarda, banka hesapları, otomobil ve ev gibi Amerika’daki her türlü varlıklarının tek bir amaca hizmet için kendilerine sunulduğu hatırlatıyor. Mesajlarda bu hizmetin de Amerika’da politikaya yön verenlerle bağlar kurup, bunlardan elde edilen bilgileri Moskova’ya aktarmak şeklinde açıklanıyor.

