-TUTUKLAMALAR ERTELETTİ BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Bursaspor'la ilgili soruşturma kapsamında bazı yöneticilerin gözaltına alınması nedeniyle İl Divan Kurulu toplantısı ertelendi. Bursaspor'un resmi internet sitesinde toplantıyla ilgili yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''21 Haziran 2011 Salı günü saat 18.00'de Özlüce Tesislerinde yapılacak Divan Kurulu toplantısı, yaşanan adli olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.'' Sitede yayımlanan diğer açıklamada, kulübün eski yöneticilerinden Nihat Şengezer'in babası Ahmet Şengezer'in vefat ettiği belirtildi. Şengezer'in cenazesinin yarın öğlen Ulucami'de kılınacak cenaze namazından sonra Alacahırka Mezarlığına defnedileceği bildirilen açıklamada, vefat eden Şengezer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.