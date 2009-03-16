Tutuklama emri bile El Beşir'i 'kesmedi'

El Beşir'e soykırım suçlaması

Sudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı

Beşir, ordunun düzenlediği bir geçit töreninde yaptığı konuşmada, "İnsani Yardımlar Bakanlığına, bir yıl içinde ülke içindeki bütün yardım dağıtımlarını Sudanlılaştırma emri verdik. O tarihten sonra hiçbir uluslararası kuruluş Sudan vatandaşlarına yardım dağıtamayacak" dedi.Beşir, "Onlar gıda yardımlarını havaalanında bırakabilirler ve Sudan STK'leri yardımı dağıtabilir" diye konuştu.Sudan, Beşir hakkındaki tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra 16 uluslararası yardım kuruluşunu sınırdışı etmişti.