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Dünya

Tutuklama emri bile El Beşir'i 'kesmedi'

Sudan lideri El Beşir, ülkesindeki tüm uluslararası yardım kuruluşlarından, 1 yıl içinde çalışmalarına son vermesini istedi

16 Mart 2009 02:00

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, ülkesindeki bütün uluslararası yardım kuruluşlarından, 1 yıl içinde bütün çalışmalarına son vermelerini istedi.

Beşir, ordunun düzenlediği bir geçit töreninde yaptığı konuşmada, "İnsani Yardımlar Bakanlığına, bir yıl içinde ülke içindeki bütün yardım dağıtımlarını Sudanlılaştırma emri verdik. O tarihten sonra hiçbir uluslararası kuruluş Sudan vatandaşlarına yardım dağıtamayacak" dedi. 

El Beşir'e soykırım suçlaması

Sudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı

Beşir, "Onlar gıda yardımlarını havaalanında bırakabilirler ve Sudan STK'leri yardımı dağıtabilir" diye konuştu.

Sudan, Beşir hakkındaki tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra 16 uluslararası yardım kuruluşunu sınırdışı etmişti.

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