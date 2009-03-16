Tutuklama emri bile El Beşir'i 'kesmedi'

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, ülkesindeki bütün uluslararası yardım kuruluşlarından, 1 yıl içinde bütün çalışmalarına son vermelerini istedi.
Beşir, ordunun düzenlediği bir geçit töreninde yaptığı konuşmada, "İnsani Yardımlar Bakanlığına, bir yıl içinde ülke içindeki bütün yardım dağıtımlarını Sudanlılaştırma emri verdik. O tarihten sonra hiçbir uluslararası kuruluş Sudan vatandaşlarına yardım dağıtamayacak" dedi. El Beşir'e soykırım suçlamasıSudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı
Beşir, "Onlar gıda yardımlarını havaalanında bırakabilirler ve Sudan STK'leri yardımı dağıtabilir" diye konuştu.
Sudan, Beşir hakkındaki tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra 16 uluslararası yardım kuruluşunu sınırdışı etmişti.