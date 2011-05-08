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Dünya

TUTUKEVİNDE İSYAN: 14 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

08 Mayıs 2011 13:13

-TUTUKEVİNDE İSYAN: 14 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 08.05.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir tutukevinde isyan çıktığı, 4'ü polis 14 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik Servisinden üst düzey yetkili, İçişleri Bakanlığına bağlı tutukevinde sorgulama sırasında bir tutuklunun polislerden birinin silahını almaya başardığını, silahını aldığı polisi öldüren tutuklunun, hücrelerinde bulunan 9 kişiyi serbest bıraktığını belirtti. Aynı yetkili, ayaklanma sırasında Karrada bölgesi terörle mücadele birimi başkanı General Muayed El Salih ile 2 üst düzey polis görevlisinin hayatını kaybettiğini, saatler süren isyandan sonra isyancıların sabaha karşı öldürüldüğünü anlattı. Daha önceki açıklamada, 3 polisin öldürüldüğü, tutuklunun ise intihar ettiği söylenmişti.

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