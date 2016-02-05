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Dünya

'Tutsak penis sendromu' can aldı

İnsanlar arasında oldukça nadir görülen bu durumun hayvanlarda yaygın olduğu biliniyor

05 Şubat 2016 16:37

Seks yaparken hayatını kaybeden yaşlı bir adam, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle evinden çıkarılırken, kameralara akıl almaz bir görüntü takıldı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerde, üzerine mavi örtü konan bir kişi sedyeyle taşınırken görülüyor. Videoya dikkatlice bakıldığında adamın üzerinde bir kadın olduğu anlaşılıyor. Cinsel birleşme esnasında çiftin ayrılamadığı tahmin ediliyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; yaşlı adamın bir hayat kadınıyla seks yaparken öldüğü iddia edilirken; bu tuhaf olayın Çin'de yaşandığı düşünülüyor.

Kadın ve erkeğin cinsel ilişki sırasında ayrılamamasına tıp çevrelerinde "tutsak penis" (penis captivus) deniyor. İnsanlar arasında oldukça nadir görülen bu durumun hayvanlarda yaygın olduğu biliniyor.

Çin'in sosyal paylaşım sitesi Miaopai, ardından da LiveLeak'te yayınlanan video kısa süre içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

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