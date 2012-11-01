Japonya, tsunami paralarını reklam kampanyalarına mı harcadı?

Japonya hükümetince yapılan denetleme sonunda, 2011'deki deprem ve tsunamiden sonra yeniden inşa çalışmaları için ayrılan fonların ilgisiz alanlarda harcandığı ortaya çıktı.

150 milyar dolar tutarındaki fonların Okinawa'da yol yapımıyla Japonya'nın en yüksek binasının reklamları için ve balina araştırmasına destek amaçlı projelerde kullanıldığı belirlendi.

Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinden 18 ay sonra, 325 bin kişi hala evsiz durumda. Bazı bölgelerde yeniden inşa çalışmalarının çok düşük düzeyde olduğu belirtildi.

Hükümet deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelerde yeniden inşa çalışmalarına kaynak sağlanması için çeşitli ek bütçeler çıkarmıştı.

Ancak hükümetin yaptırdığı denetleme, ulusal düzeyde ekonomik canlanmaya katkıda bulunacağı savunularak ilgisiz projelere de kaynak aktarıldığını ortaya çıkardı.

Rapor, Japonya'nın, meydana gelen yıkımın onarılmasında ne kadar hızlı davrandığının sorgulandığı bir dönemde yayımlandı.

Evlerin neredeyse yarısının tahrip olduğu Rikuzentakata'nın belediye başkan yardımcısı Takaşi Kubota, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yıkılmış haldeki yörede henüz tek bir yeni binanın bile inşa edilmediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, Pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada sorunlara eğileceklerine söz vermişti. (BBC Türkçe)