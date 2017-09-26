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Dünya

Tusk’tan May’in açıklamasına ‘yeterli ilerleme yok’ yanıtı

Özge Düzgün, İstanbul, 26 Eylül, (DHA)- İngiltere Başbakanı’nın Berxit sonrasında Faloransa’da yaptığı konuşmaya Avrupa Konseyi Donald Tusk’tan yanıt geldi

26 Eylül 2017 21:01

Özge Düzgün, İstanbul, 26 Eylül, (DHA)- İngiltere Başbakanı’nın Berxit sonrasında Faloransa’da yaptığı konuşmaya Avrupa Konseyi Donald Tusk’tan yanıt geldi.

Konuşmayı “yapıcı ve gerçekçi bir tonda” olarak nitelendiren Tusk, “bugünki müzakeremiz sonrasında temkinli ama iyimser bir düşünceye sahibim dedi.

Tusk “Bu, ‘pastaya sahip olma ve yeme’ felsefesinin nihayet sona erdiğini ya da en azından bunu umduğumu gösterir ve bu iyi haber. Ancak elbette kimse bana Brexit\'in iyi bir şey olduğunu söylemeyecektir, çünkü her zaman söylediğim gibi, aslında Brexit sadece ‘hasar kontrolü’ ile ilgilidir. Ve bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Bildiğiniz gibi, ‘yeterli ilerleme’ kaydedildiğinde Birleşik Krallık\'la gelecekteki ilişkilerimizi tartışacağız. İki taraf da çok sıkı çalışıyorlar. Ancak siz ve üye devletler bana soracak olduğunuzda henüz ‘yeterli ilerleme’ yoktur diyebilirim. Ancak üzerinde çalışacağız.” Açıklamasını yaptı

Theresa May Floransa’da İngiltere\'deki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının Brexit sonrası da kalmalarını istediklerini söylemiş ve şöyle devam etmişti: \"Bizim, hem AB\'nin hem de İngiltere\'nin yararına olabilecek bir Brexit anlaşması yapabileceğimize inanıyorum. İngiltere\'nin AB\'den ayrılmasından sonra \'iki yıllık Brexit uygulama\' süreci öneriyoruz. Ayrıca, Brexit sonrası AB ile yeni bir güvenlik anlaşması yapmak istiyoruz.\"

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