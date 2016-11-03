TUSKON’un kayıp arşivi Kartal'da bir kamyonda bulundu!

İstanbul polisi Kartal'da durdurduğu bir kamyonetin içinden 50 koli Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) arşivinin olduğunu tespit etti. Kamyonda yapılan aramalarda, TUSON’a ait ıslak imzalı karar defterleri, gelir-gider makbuzları ve muhasebe kayıtları, tüm resmi yazışmalar, cemaat mensuplarının fahri konsolosluk yaptıkları ülkelere ait vize ve kaşeler bulundu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’na (TUSKON) yönelik yaptığı operasyonda, arşivin örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığını belirledi.

Mali Polis, yaptığı teknik ve fiziki takipler sırasında, TUSKON’un muhasebe kaydı, kayıt defteri gibi tüm arşivinin bulunduğu evrakların FETÖ üyeleri tarafından 15 Ağustos 2016 günü Sarıyer’de bir ev kiralanarak saklandığını belirledi.

Yapılan teknik takipler sırasında, bazı 'FETÖ' üyelerinin arşivi imha etmek için kâğıt imha makinesi araştırdığı tespit edildi. TUSKON’un arşivini bir kamyona yükleyerek İstanbul Kartal’a götürdüğü bilgisini alan polis ekipleri, operasyon için harekete geçti

Evden eve nakliyat yapmakta kullanılan bir kamyonu Kartal’da durduran Mali Polis, 50 koli içerisinde TUSKON’un aylardır sır gibi saklanan arşivine ulaştı.

Kamyonda yapılan aramalarda, TUSON’a ait ıslak imzalı karar defterleri, gelir-gider makbuzları ve muhasebe kayıtları, tüm resmi yazışmalar, FETÖ üyelerinin fahri konsolosluk yaptıkları ülkelere ait vize ve kaşeler...

Çok sayıda çek ve senet, Rıza Nur Meral’e ait çok sayıda özel eşya ve belge, 65 adet gizli görüşmelerde kullanılan sim kart, TUSKON’a ait sunucu (server) ile çok sayıda dijital evrak ele geçirildi.

Ele geçirilen arşiv arasında, TUSKON’un 1 Mart 2014 tarihinde düzenlediği genel kurul toplantısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tehdit edildiği” konuşmayı ayakta alkışlayan işadamlarının ıslak imzalı hazirun belgeleri de bulunuyor.

Arşiv belgeleri arasında, ABD Beyaz Saray ziyaretleri sırasında hediyelik eşya olarak satılan “Beyaz Saray mührü” de bulundu. Ele geçirilen arşiv belgeleri arasındaki server, dijital veriler, gelir gider ve muhasebe evrakları, tüm resmi yazışma evrakları incelemeye alındı.

Yürütülen operasyonda, TUSKON’a ait arşiv belgelerini önce Sarıyer’de kiraladığı evde saklayan, sonra da imha etmek için kamyon ile Kartal’a götüren FETÖ üyesi M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.