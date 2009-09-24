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Ekonomi

Tuskon Rus RSPP ile anlaşma imzalayacak

TUSKON Rusya Federasyonu İşadamları ve Sanayiciler Birliği (RSPP) ile işbirliğinin geliştirilmesi anlaşması imzalayacak.

24 Eylül 2009 03:00

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Rusya Federasyonu İşadamları ve Sanayiciler Birliği (RSPP) ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalayacak.

TUSKON'dan yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana Türk üretici ve ihracatçılarının yurt dışına açılması için faaliyet gösteren konfederasyonun, Gazprom, Lukoil, Troyka gibi şirketlerin üye olduğu ve üst düzey Rus iş dünyasını temsil eden RSPP ile anlaşma imzalayacağı duyuruldu.

Yarın İstanbul'da yapılacak imza törenine, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da katılması bekleniyor.

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