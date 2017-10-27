TUSKON Davası'nda 5. gün

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davasının beşinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya Başkan Ali Öztürk ile sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Başkan Ali Öztürk, telefon konuşmalarında muhatabına, \"Facetime varmı, Coco varmı?\" sorusunu soran sanığa, \"Niye kriptolu haberleşme aracını kullanma ihtiyacı duydun\" sorusunu sordu. Sanık bu soruyu, \"Modern çalışıyoruz\" sözleri ile yanıtladı.

Başkan Ali Öztürk, Yenikapı mitingine katıldığını söyleyen sanığa, \"Fotoğraf çekip Facebook\'tan paylaştın mı\" sorusunu sordu. Sanık bu soruyu, \"Ben sevmiyorum böyle şeyleri sözleri ile yanıtladı.

Başkan Ali Öztürk, sorgusu için kürsüye gelen tutuklu bir sanığa da, \"Sen sabahtan beri çok dua ediyorsun. Burada Allah doğru söyleyene yardım eder\" sözleri ile uyarıda bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın beşinci duruşmasına 19\'u tutuklu 45 sanık katıldı.

Bugünkü duruşma tutuklu sanık Levent Dursun Akın\'ın sorgusu ile başladı. 21 yıldır ticaretle uğraştığını söyleyen Akın, \"Mobilya sektöründe tanınan ve takdir edilen birisiyim. İTO Meclis üyesiyim. Hakkımdaki iddialar gerçekdışı ve mesnetsizdir. İş Dünyası Gelişim Derneği\'ne (İŞGED) ihracatımı arttırmak, ticaretimi büyütmek için katıldım. TUSKON ve MARİFED\'e üyeliğim olmadı. Bu dernek üyeliğimden ötürü terör örgütü üyeliğine muhatap olmam kamu vicdanını yaralamaktadır. İŞGED\'den 2014 istifa ettim. İddianamede öne sürüldüğü gibi ben TUSKON İTO komitesi üyesi değilim. Öyle bir birim de yoktur\" dedi.

\'HERKES DERNEKLERE ÜYE AMA KİMSE GELMEMİŞ, BEN Mİ GİDİYORDUM\'

2016 yılında yapılan TUSKON 6. Olağan kurulunda İŞGED delegesi olarak yer yönündeki iddianın doğru olmadığını söyleyen Akın, \"Bu tarihte ben İŞGED üyesi değilim. Böyle bir delege listesi varsa bilgim dışında ismim yazılmıştır\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk\'ün, \"Buradaki herkes derneklere üye ancak kimse gelmemiş. Ben mi gidiyordum\" demesi üzerine Akın, \"Ben gitmiyorum\" dedi.

Başkan Ali Öztürk, çapraz sorgu sırasında sanığa ait telefon tapelerini okuyarak, \"Sende Facetime varmı, Coco var mı? demişsin. Niye kriptolu haberleşme aracını kullanma ihtiyacı duydun\" sorusunu ise, \"Modern çalışıyoruz. Yurt dışına çıktığımızda bu programları kullanıyorduk\" dedi.

\'FOTOĞRAF ÇEKİP FACEBOOK\'TAN YAYINLADIN MI\'

Darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldığını söyleyen sanık Akın, Yenikapı mitingine de katıldığını söyleyince Başkan Ali Öztürk, \"Fotoğraf çekip Facebook\'tan paylaştın mı?\" diye sordu. Akın bu soruyu, \"Ben sevmiyorum böyle şeyleri\" diyerek ile yanıtladı.

\'BURADA ALLAH DOĞRU SÖYLEYENE YARDIM EDER\'

Akın\'dan sonra tutuklu sanık Metin Hanay\'ın sorgusuna geçildi. Sorgusu için kürsüye gelen Metin Hanay, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk\'ün, \"Sen sabahtan beri çok dua ediyorsun. Burada Allah doğru söyleyene yardım eder\" şeklindeki sözleri ile karşılaştı.

Duruşma, suçlamaları kabul etmeyen Hanay\'ın çapraz sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.