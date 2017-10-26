TUSKON Davası; Bank Asya'daki hesabını 8 milyona çıkardığını hatırlamadı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral , Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının dördüncü duruşması yapıldı.

TUSKON\'un eski yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanık işadamı Cahit Durmaz sorgusunda, Bank Asya\'da 2013 yılında 1 milyon 200 bin lira olan hesabının 2014 Eylülü\'nde 8.8 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin olarak, \"Bank Asya\'da 8 milyon lira mümkün değil. 8 milyon Bank Asya\'ya yatırılır mı? Böyle bir şey olması mümkün değil. Ben böyle bir para yatırmadım. Belki yurt dışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir\" diye yanıtladı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"Rakamlar çok yüksek. Bir işadamı olarak hatırlamaman doğal değil\" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasına 21\'i tutuklu 25 sanık katıldı.

Bugünkü duruşma, TUSKON\'un eski yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık olan işadamı Cahit Durmaz\'ın sorgusu ile başladı. 2010 yılında emrivaki ile TUSKON\'un yönetim kurulu üyesi yapıldığını söyleyen Durmaz, \"17-25 Aralık sürecinden sonra şifai olarak istifamı bildirdim, ancak işleme koymadılar, 2015 Kasımı\'nda da noter ihtarı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldım\" dedi.

BİLGİSİ DIŞINDA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

TUSKON Başkanı Rızanur Meral\'in iddianameye konu konuşmayı yaptığı 1 Mart 2014 tarihli olağan genel kurula katıldığını söyleyen Durmaz, \"Ben o genel kurula önce katılmayı reddettim. Sonra bakanların, bakanlık çalışanlarının geleceğini söylediler. Bu bizim gibi işadamları için önemli bir görüşme alanı olduğu için gitmeyi kabul ettim. Ama bakan ve bakanlık çalışanları genel kurula gelmedi. Salona girdiğimde Rızanur Meral\'in konuşması başladı. Konuşma ilerledikçe ipin ucunun kaçtığını gördüm. Siyasi parti siyaset, dernek dernekçilik yapar. Nasıl oluyor da dernek siyaset yapar. Ayağa kalkmadım, alkışlamadım, aile fotoğrafına katılmadım, salonu terk ettim. Çok hiddetlenmiştim\" dedi. Durmaz, bu söylediklerini kanıtladığını belirttiği fotoğrafları mahkeme heyetine sundu.

Durmaz, Başkan Ali Öztürk\'ün, \"Madem salonu terk ettin, madem konuşmayı beğenmedin niye tekrar bu genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçildin\" diye sorması üzerine, \"Benim o dönemdeki genel kurulda yönetim kuruluna seçildiğimden haberim olmadı. Benden habersiz yapmışlar. Protestomu yapıp kalktıktan sonra bir daha kimseyle irtibatım olmadı. 17-25 Aralık\'tan sonra üç kez şifai olarak istifa ettiğimi bildirdim, ancak işleme koymadılar. Ben de 10 Kasım 2015 tarihinde noter ihtarı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim\" dedi.

BANK ASYA\'DAKİ HESABINI 8 MİLYONA ÇIKARDIĞINI HATIRLAMADI

Başkan Ali Öztürk\'ün, Bank Asya hesabına ilişkin olarak, \"Bank Asya\'daki hesabın 2013 Aralık ayında 1 milyon 200 bine, 2014 Ocak ayında 2 milyon 260 bine, 2014 Şubat ayında 4 milyona, Eylül 2014\'te de 8 milyon 800 bin liraya yükseldi. Bu hesabın Temmuz 2015\'te 170 liraya düştü\" hatırlatması üzerine Durmaz, \"Bank Asya\'da 8 milyon lira mümkün değil. 8 milyon Bank Asya\'ya yatırılır mı? Böyle bir şey olması mümkün değil. 8 milyon çok hayali bir şey. Ben böyle bir para yatırmadım. Belki yurt dışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir\" diye yanıtladı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, \"Rakamlar çok yüksek, bir işadamı olarak hatırlamaman doğal değil. 4 bin lira değil ki. Senin işlem yapması için şirkette yetki verdiğin kimse var mı?\" diye sordu. Durmaz bu soruyu, \"Yetki versem bile bana imza attırması gerekir\" sözleri ile yanıtladı.

2011 ve 2012 yıllarında 16 ayrı işlemle Pensilvanya Eyalet Üniversitesi\'ne 2 bin ile 5 bin 500 dolar arasında değişen miktarlarda para yolladığı hatırlatılan Durmaz, bu parayı o üniversitede okuyan torunu için yollamış olabileceğini söyledi.

Fetullah Gülen\'i tanımadığını, onu tanıyan kimseyle irtibatı olmadığını söyleyen Durmaz, darbe girişiminin olduğu gece ailesi ile Ege sahilinde yatında tatil yaptığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Durmaz, tahliyesini ve beraatini istedi.Duruşma tutuklu sanık Salih Zeki Azak\'ın sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.