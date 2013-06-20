TUSKON 1.500 iş insanını Türkiye'de buluşturdu

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından 18.si düzenlenen 'Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013' programı başladı. Programa 7 kıtadan 130 ülkeden katılan yaklaşık 1.500 işi nsanı Türkiye’deki ticaret fırsatlarını değerlendiriyor. Bu yılki ana temayı inşaat, inşaat malzemeleri ve mobilya sektörü oluşturuyor.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral, bu programın amacının dünyadan alıcıları Türk iş insanları ile bir araya getirerek ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Meral, “Gelenlerin hepsi mal almak için gelmiyor, yatırımla alakalı farklı işbirliği ortamları da çıkabiliyor” dedi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda 20 bin iş görüşmesi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programa bu sene ilk defa Afrika’da Cape Verde, Seyşeller, Gine Bissau, Botswana ve Cibuti’den; Latin Amerika’da Venezüella ve Panama’dan katılım sağlandı.

Program çerçevesinde Filipin Ticaret Odası ile TUSKON arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Filipinler’den gelen iş dünyası temsilcileri daha resmi görüşmeler başlamadan önce 3 konteynir mobilya siparişi verdi. Binin üzerinde tercümanın görev aldığı toplantıda 30 ayrı dilde tercüme yapıyor.