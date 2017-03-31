Tusk: Önce boşanma, sonra ticaret

Büyük Britanya'nın AB'den ayrılmak için çarşamba günü resmi başvuruda bulunmasının ardından AB devlet ve hükümet başkanları Malta'da bir araya geldi. Liderler zirvesinden, Britanya'nın ayrılma süreci için öngörülen iki yıllık dönemin zorlu geçeceği, ancak bu süreçte ekonomik ya da diplomatik krizlerin istenmediği mesajı çıktı.

İngiltere dışındaki 27 üye ülkenin liderlerine Brexit müzakereleriyle ilgili ilkeler kılavuzunu sunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin görüşme sürecinde İngiltere'yi cezalandırma gibi bir niyetinin bulunmadığını belirterek, "Brexit'in kendisi zaten İngiltere için yeterince cezalandırıcı" diye konuştu. AB Dönem Başkanı Malta'nın Başbakanı Joseph Muscat da 'müzakerelerin bir savaş olmadığını' vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Tusk, Britanya'nın AB'den ayrılması ile gelecekte AB ile ilişkileri konusunda müzakerelerin paralel yürümeyeceğini, ancak ayrılık müzakerelerinde yeterli ilerleme kaydedilmesi durumunda ikinci aşamaya geçilebileceğini söyledi.

Tusk Twitter hesabından Malta Başbakanı Muscat ile yaptığı basın toplantısının fotoğrafını ve "Kırk yılı aşkın bir sürenin ardından birlik halinde bu boşanmayı mümkün olduğunca yumuşak kılmak birbirimize borcumuzdur" ifadesini paylaştı.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ayrılık görüşmeleriyle ticaret anlaşması müzakerelerinin birlikte yürütülmesi çağrısını reddederek, "Britanya'da kimilerinin önerdiği gibi tüm konularda aynı anda görüşmeler başlatılamaz. Sadece ve sadece ayrılık müzakerelerinde yeterli ilerleme kaydedilmesi durumunda gelecekteki ilişkilerle ilgili çerçeveyi tartışabiliriz" dedi.

Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa'nın güvenliği ve savunmasına katkısının 'koşulsuz ve hiçbir müzakereye pazarlık unsuru yapılmadan' süreceğini kaydetti.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da AB'nin taslak müzakere kılavuzunun yapıcı bir yaklaşım gösterdiği belirtilerek, "Bu müzakerelere iki tarafın da yapıcı bir şekilde yaklaşmak istediği açıktır. Başbakan'ın da bu hafta açıkladığı üzere Büyük Britanya ile AB arasında derin ve özel bir ortaklığa varılması istenmektedir" denildi.

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dpa/AFP/rtr/AP/BK/GA