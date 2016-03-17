Tusk: İyimserlikten öte temkinliyim



AB-Türkiye Zirvesi'nden bir uzlaşma kararı çıkması için heyetler arasındaki müzakereler devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, mülteci krizine ilişkin Türkiye ile hedeflenen anlaşma konusunda kesin bir tahminde bulunamayacağını söyledi. Tusk, "Temkinli bir iyimserlik içindeyim. Ama doğruyu söylemek gerekirse iyimserlikten öte temkinliyim" diye konuştu.

'28 üye ülkenin tamamı tarafından onaylanmalı'

Önlerinde yoğun ve zorlu görüşmelerin bulunduğunu belirten Tusk, anlaşmanın büyük ya da küçük 28 üye ülkenin tamamı tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Başbakanı Davutoğlu, AB'nin devlet ve hükümet başkanları ile bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Zirvede Türkiye’nin AB’den istediği üç temel talep var: Haziran 2016’da Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması, AB üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ve 2018 yılına kadar Türkiye’ye 3 milyar euro daha aktarılması. Böylece de AB’den Türkiye’ye mali yardımın hacmi 6 milyar euroya ulaşmış olacak. AB de Türkiye'den önlemlerini artırmasını ve mülteci akınını yavaşlatmasını istiyor.