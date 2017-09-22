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Tusk: AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Komisyonu'nun gündeminde olacak

"Türkiye'yle ilişkilerdeki gelişmelere dair tepkimizi tartışmayı önerdim"

22 Eylül 2017 17:50

Çeviri – Gonca Tokyol

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile ilişkilerin ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağını ve tarafların gelecek yıl mayıs ayında Bulgaristan’da düzenlenen Batı Balkanlar Zirvesi’nde bir araya gelmesini teklif ettiğini duyurdu.

Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yazılı bir açıklama yayınlayan Tusk, Birleşik Krallık’ın 29 Haziran 2016’da düzenlenen referandumla Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının ardından yaşanan politika değişikliklerini, gelinen mevcut durumu ve gelecek dönem için yapılan planları anlattı.

Brexit’in ardından Eylül 2016’da bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin ilk olarak vatandaşlarını en çok endişelendiren başlıklara odaklandığını kaydeden Tusk, bunların göç, güvenlik ve sosyo-ekonomik meseleler olduğunu söyledi.

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da çizilen yol haritasının 2017 yılında Malta ve Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılarda da geliştirildiğini ifade eden Avrupa Konseyi Başkanı, sonuçta da gelecek yıllara dair detaylı bir vizyon ortaya koyan Roma Deklarasyonu’nun ortaya çıktığını aktardı.

"Avrupa’daki durum bugün daha iyi ve geleceğe daha olumlu bakabiliyoruz"

Toplantılara paralel olarak gerçekleştirilen düzenli konsey buluşmalarında da birçok başlıkta çözüme ulaşıldığını kaydeden Tusk, “Bu sebepten Avrupa’daki durum bugün daha iyi ve geleceğe daha olumlu bakabiliyoruz” dedi.

Avrupa Konseyi’nin göç, güvenlik ve ekonomi başlıklarında önemli işler yaptıklarını ancak yine de önlerinde önemli ve zor görevler olduğunu belirten Tusk, Euro’nun geleceği konusunda da yeni kararlar alınması gerektiğini söyledi.

"Birliğin uluslararası rolünü geliştirmeye devam etmeliyiz"

Tusk, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine dair şu açıklamalarda bulundu:

"Birliğin uluslararası rolünü geliştirmeye devam etmeliyiz. Ekim’deki Avrupa Konseyi’nde Türkiye'yle ilişkilerdeki gelişmelere dair tepkimizi tartışmamızı önerdim ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borislov’la ortak aldığımız karar doğrultusunda, gelecek yıl mayıs ayında Bulgaristan’da düzenlenecek Doğu Balkanlar Zirvesi’ne birlikte katılmamızı teklif ettim."

 

Brexit’in Avrupa Konseyi’nin ana görevi olmaya devam ettiğini hatırlatan Tusk, 29 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantısının konusunun da üye ülkelerin AB’den ayrılmasının koşullarını düzenleyen 50. Madde’nin işletilmesi olacağını ifade etti.

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