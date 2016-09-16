Tusk: AB aklı başında bir değerlendirme yapmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk AB liderlerine, İnglitere'de AB'den ayrılma kararının alınmasının ardından, birliğin sorunlarına "aklı başında ve çok dürüst" bir şekilde bakma çağrısında bulundu.

AB liderleri Bratislava'daki zirvede, AB projesine güvenin yeniden tesis edilmesini ele alacaklar.

Toplantıda İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri gündeme gelmeyecek, ancak birliğin geleceği tartışılacak.

Yetkililer Tusk'un en büyük sorunu göz olarak gördüğünü söylüyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılması gündemde olmasa da, İngiliz Başbakanı Theresa May zirveye katılmayacak olsa da, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının zirveyi gölgeleyeceği konusunda pek şüphe yok.

Tusk, zirve öncesi yayımladığı yazılı açıklamada Avrupa'nın son dönemde "her tür krizle" sallandığının bir gerçek olduğunu ve hiçbir sorun yokmuş gibi davranamayacağını vurguladı.

Açıklamada, "Bratislava toplantısı için en iyi sloganın bu krizleri harcamamak olduğuna inanıyorum. Bunun yerine AB, İngiltere'nin birlikten ayrılması konusunda gerçekçi bir tahlilde bulunmalı" denildi.

AB Konseyi Başkanı, birlik liderlerine de vatandaşlarını "İngiltere'nin AB'den ayrılmasından derslerini aldıkları ve istikrarla güvenlik duygusunu geri getirebilecekleri" konularında temin etmeleri çağrısında bulundu.

Ancak AB ülkeleri, Euro Bölgesi ekonomisini nasıl geliştirecekleri, Avrupa'nin güvenliğini nasıl arttıracakları ve göç dalgasına karşı ne yapılması gerektiği konusunda derin bir bölünme içinde.

Zirvenin ev sahibi Slovakya Başbakanı Roberto Fico, ülkesinin göçmen almak istemediğini açıkça söyledi.

Fico ile bir grup orta ve doğu Avrupa ülkesi AB'nin gömen kotası sistemine karşı çıkıyor. Fico ülkesinin "bir Müslüman göçmen bile" almayacağını söyledi ve kota sistemine karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da geçen Salı günü "AB değerlerini muazzam bir şekilde ihlal ettiği için" Macaristan'ın AB'den atılmasını istemişti.

Fransa'nın önceliği ise ülkedeki saldırıların ardından sınır güvenliği.

Fransa ve Almanya, Avrupa'da askeri işbirliğinin değiştirilmesi konusunda planlar hazırladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de bir Avrupa Askeri Karargahı kurulması çağrısında bulundu.