TÜSİAD'tan PKK ve Suriye çağrısı: Herkesi diyaloğa davet ediyoruz

Türkiye’nin, terörle mücadelesi ile komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın iç içe girdiği, etnik ve mezhepsel gerginliklere açık, zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamada Türkiye’nin demokrasiyi, toplumsal huzuru ve kalkınma sürecini güçlendirecek bir söylem ve iradeyi süratle geliştirebilmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Türkiye’nin; parlamentosu, siyasi partileri ve sivil toplum örgütleriyle, ülkemize yönelik istismar senaryolarını aşabilecek, şiddete teslim olmayacak, sağduyulu bir toplumsal reflekse sahip olduğuna inanıyoruz” denildi.

TÜSİAD tarafından dün yapılan yazılı açıklamada Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. “Ülkemiz, terörle mücadele ile komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın iç içe girdiği, etnik ve mezhepsel gerginliklere açık, zorlu bir dönemden geçmektedir” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Üstelik mevcut zorlu süreç, bir yandan küresel ekonomik dalgalanmaların Türkiye üzerindeki etkilerini bertaraf etmeye çalıştığımız, diğer yandan ise büyük umut bağladığımız, toplumsal mutabakatımızı yansıtacak yeni anayasa hazırlıklarının sürdüğü bir dönemde karşımıza çıkmıştır. Bu olağanüstü karmaşık ortamı aşabilmenin yolu, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri olarak farklılıklarımızla beraber, birleştirici bir söylem ve irade geliştirerek bunun etrafında kenetlenmektir.

Türkiye’nin; parlamentosu, siyasi partileri ve sivil toplum örgütleriyle, ülkemize yönelik istismar senaryolarını aşabilecek, şiddete teslim olmayacak, sağduyulu bir toplumsal reflekse sahip olduğuna inanıyoruz. İş dünyası olarak, tüm sorumluluk sahibi kişi, kurum ve kuruluşları, birlikte düşünmeye ve diyaloğa; böylelikle demokrasiyi, toplumsal huzuru ve kalkınma sürecini güçlendirecek bir söylem ve iradeyi süratle geliştirmeye davet ediyoruz.”