TÜSİAD'tan liderlere birlik çağrısı

TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada Gaziantep’teki terör sıldırısı kınandı, geçtiğimiz hafta yapılan çağrı yinelenerek, "tüm siyasi parti liderlerimizi ve tüm sorumluluk sahibi sivil toplum örgütlerimizi sağduyuyla teröre ve şiddete karşı kenetlenmeye davet ediyoruz." denildi.

TÜSİAD’dan yapılan açıklama şöyle:

Siyasi parti liderlerinin bugün Gaziantep’te sergileyecekleri ortak irade, söylem ve tutumun; şiddet üzerinden Türkiye’nin istikrarına, farklılıklarıyla beraber milletimizin varlığına ve demokratik değerlerine yönelik oyunu bozacağına inanıyoruz

Gaziantep’te gerçekleşen terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrıyı yineleyerek, tüm siyasi parti liderlerimizi ve tüm sorumluluk sahibi sivil toplum örgütlerimizi sağduyuyla teröre ve şiddete karşı kenetlenmeye davet ediyoruz.

Süregelen şiddet, Türkiye’nin istikrarına, farklılıklarıyla beraber milletimizin varlığına ve demokratik değerlerine yöneliktir. Siyasi parti liderlerinin bugün Gaziantep’te sergileyecekleri ortak irade, söylem ve tutumun bu oyunu bozacağına inanıyoruz.

Türkiye bu ortak iradeyi geliştirebildiği ölçüde, toplumsal uzlaşma arayışından vazgeçmeden, özgürlükleri güvence altına alan bir hukuk devleti olarak demokrasisini ve istikrarını güçlendirecektir.