TÜSİAD'tan başkanlık açıklaması

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “ Gümrük Kanunu Sonrası Düzenlemeler: Beyan Esası ve Piyasa Gözetim ve Denetim Uygulamaları seminerinin açılışından önce gazetecilerin başkanlık seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Yalçındağ “ Zaten söyledim. Basında da çıktı. Genel kurulda daha fazla devam etmeyeceğimi söyleyeceğim. Genel Kurulumuzda da yeni bir başkan seçilecek “ dedi.

Bir gazetecinin “ Gerekçeniz nedir ? “ sorusuna ise, “ 3 sene önce yine böyle sizinle konuşmuştuk. TÜSİAD Başkanlığı çok onurlu bir görev ama aynı zamanda büyük sorumluluklar da gerektiriyor. Ve hep söylüyorum hakikaten 9 senedir de böyle süregelmiş.

Benim de artık kendi işlerimin başına gitme zamanım geldi. Çok keyif alarak çok zor dönemlerinde Türkiye’nin hakikaten çok yoruldum ama büyük bir onurla yaptım bu görevi. Artık bu görevi başka bir arkadaşımıza devretme zamanı geldi. “ dedi.

Yalçındağ , “ İsim belli mi ? “ sorusuna cevap olarak , “ Belli değil ama bana göre 590 üyemizin hepsi de bu görevi yapabilecek hem donanıma hem özgüvene hem cesarete sahiptir. Dolayısıyla hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hem tüm üyelerimiz, biliyorsunuz burada teamüller ve gelenekler öncelikle bir teklif götürülmesi gerekiyor . Birine herhalde bir teklif götürülecektir. Eğilim bir istişare yapmaktır üyeler arasında. Üyelerimiz arasında da bir istişare yapılarak , öne çıkan isimlerden birine teklif götürülecektir sanırım “ diye konuştu.