TÜSİAD'ta geçici başkanlık için kimlerin isimleri geçiyor?

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Muharrem Yılmaz, sahibi olduğu Sütaş’ta sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarıldığı yönündeki haberlerin kuruma yönelik bir kampanyaya dönüştürülmeye çalışıldığı gerekçesiyle istifa etmesinin ardından, TÜSİAD’ın yeni başkanının kim olacağı tartışmaları başladı. Başkanlığı 6 ay sonra yapılacak seçimli genel kurula kadar Volkan Vural'ın üstleneceği iddia edilirken, diğer bir aday ise 3 başkan yardımcısından biri olan Haluk Dinçer'in adı öne çıkıyor.

TÜSİAD yönetimi 6 aylığına geçici başkanlık yapacak ismi belirlemek için toplandı. Kulislerde yer alan bilgiye göre TÜSİAD'ın geçici başkanlığı için 3 başkan yardımcısından biri olan Haluk Dinçer ve Volkan Vural’ın adları öne çıkıyor.

Muharrem Yılmaz'ın yerine gelecek isim en geç gelecek hafta yönetim kurulunda belli olacak.

TÜSİAD'da her ne kadar başkan adayları genel kurulda oylansa da bu aslında resmi olarak orada seçildikleri anlamına gelmiyor. Tüzüğe göre genel kurul yönetimi, yönetim de başkanı seçiyor.

Bir aday Volkan Vural

Başkanlığı 6 ay sonra yapılacak seçimli genel kurula kadar Volkan Vural'ın üstlenmesi bekleniyor.

Habertürk’ün haberine göre, Yılmaz, yönetim kurulundan değil de sadece başkanlıktan istifa ettiği için yerine yedek üye seçilmeyecek. Mevcut başkan yardımcıları Tayfun Bayazıt, Memduh Boydak ve Haluk Dinçer'in başkanlık görevini istemedikleri iddia ediliyor.

Bu nedenle en kıdemli üye olduğu için Vural'ın görevi üstlenip, yönetimi seçime taşıyacağı ifade ediliyor.

Volkan Vural kimdir?

1941 yılında Yalova'da doğan Volkan Vural, TED Ankara Koleji'nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında Türkiye'nin Tahran, 1988-1993 yılları arasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Başbakan Tansu Çiller'in Başdanışmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1995'de Almanya'ya Türkiye Büyükelçisi olarak giden Volkan Vural, 1998-2000 yılları arasında New York'da Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçi ve Türkiye'nin Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 2000 yılında Ankara'ya dönen Vural, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini kurdu ve 2003 yılına kadar AB Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2003 yılında Madrid'e tayin edilen Vural, Türkiye Cumhuriyeti adına İspanya Krallığı ve Andorra nezdinde görev yaptıktan sonra 2006 yılı sonunda emekliye ayrıldı. Volkan Vural, 2007 yılından bu yana Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta,aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Dışişleri ve AB Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.



Diğer aday Haluk Dinçer

Kulislerde yer alan bilgiye göre TÜSİAD'ın geçici başkanlığı için 3 başkan yardımcısından biri olan Haluk Dinçer'in adı öne çıkıyor.

Haluk Dinçer kimdir?

1962’de İstanbul’da doğan Haluk Dinçer, University of Michigan’dan makine mühendisliği lisans ve MBA derecelerini aldı. 1995’de Temsa bünyesinde Sabancı Topluluğu’na katılan Dinçer, 2004 yılında Sabancı Holding Perakende Grup Başkanlığı görevini üstlendi. Haluk Dinçer, Mart 2011 tarihinden itibaren Sabancı Holding Perakende ve Sigortacılık Grup Başkanlığı görevini yürütüyor. Dinçer, evli ve iki çocuk babası.