TÜSİAD/Kaleağası: Verimliliğin artmadığı bir büyüme sürdürülebilir olamaz

İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) CEO’su Dr. Bahadır Kaleağası, \"Kırılganlıkların azalmadığı, verimliliğin artmadığı bir büyüme maalesef sürdürülebilir bir büyüme olamaz\" uyarısında bulundu.

TÜSİAD Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu (EAF) “2018 Yılında Türkiye Ekonomisi: Beklentiler ve Politika Önerileri” başlıklı bir panel düzenledi.

Açılış konuşmasının ardından TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğünde yapılan panelde Yapı ve Kredi Bankası Başekonomisti Doç. Dr. Cevdet Akçay, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Gürses ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp güncel ekonomik konuları tartıştı.

Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu tarafından düzenlenen “2018 Yılında Türkiye Ekonomisi” panelinde Türkiye ekonomisinin önünde yer alan riskler, fırsatlar ve ekonominin sürdürülebilir büyümesine yönelik politikalar ele alındı.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası yaptı. Kaleağası konuşmasında şunları ifade etti:

“Küresel krizden bu yana tüm dünyada, ama özellikle gelişmiş ekonomilerde yaşanan ekonomik durağanlık artık yavaş yavaş geride kalıyor; küresel ekonomi canlanıyor. Kriz sonrası yüzde 3.0’a gerileyen küresel büyümenin 2017 yılında IMF ve OECD’ye göre ortalama yüzde 3.6 olurken, 2018 yılında da yüzde 3.7 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Talebin arttığı, emtia fiyatlarının yükseldiği bu ortamda, gelişmekte olan ülkeler de artan ticaret hacminden olumlu etkileniyor ve büyümelerini hızlandırıyorlar. Dünya ekonomisinde temkinli bir bahar havasının yaşandığını gözlemliyoruz.”

Kırılganlıkların azalmadığı, verimliliğin artmadığı bir büyüme maalesef sürdürülebilir bir büyüme olamayacağının altını çizen Kaleağası, “Dış borcun milli gelire oranı, 2011’de yüzde 35’ten, 2017’de yüzde 52’ye çıktı; kredi mevduat oranı yüzde 125; ve enflasyon 2004’den bu yana en yüksek oran olan yüzde 11.9’a yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama enflasyon oranı yüzde 4.0’a doğru yakınsarken Türkiye negatif şekilde ayrışıyor. Fiyat istikrarını sağlayıcı politikalarla enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 5.0 ve altına indirmeden lira cinsinden finansman maliyeti sorununu, döviz cinsinden borçlanma ihtiyacını ve kur riski sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla kısa vadeli büyüme politikaları yerine enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların sabırla yürütülmesi gerekiyor. Çünkü önemli olan tek başına yüksek oranda bir büyüme oranı elde etmek değil, nitelikli büyümeyi başarmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir.

Kaleağası’nın konuşmasının ardından TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu’nun moderatörlüğünde “2018 Yılında Türkiye Ekonomisi: Beklentiler ve Politika Önerileri” paneli yapıldı. Panelde Yapı ve Kredi Bankası Başekonomisti Doç. Dr. Cevdet Akçay, Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Gürses ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.