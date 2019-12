TÜSİAD'ın yönetim listesine giren ilk Kürt işadamı

TÜSİAD’ın yedek yönetim listesine Güneydoğulu bir işadamı olan Tarkan Kadooğlu girdi. Kadooğlu, yeni üye misyonunu “daha çok Doğu ve Güneydoğulu işadamını dernek üyesi yapmak ve bölge sorunlarını derneğin gündemine taşımak” olarak anlattı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yedek yönetim listesine Güneydoğulu bir üye aldı. Kulislerde TÜSİAD’ın bu hareketinin uzun süredir gündemden düşmeyen demokratik açılıma destek vermek ve bölgedeki hassasiyetleri daha yakından takip etmek için yaptığı konuşuluyor. Aslen Cizreli olan Tarkan Kadooğlu, derneğin yedek de olsa yönetim listesine giren ilk Kürt işadamı.



Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı olan Tarkan Kadooğlu, 1974 doğumlu. 1989 - 1995 yılları arasında aile şirketi olan Kadooğlu Group’un çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra yönetim kurulu başkanı oldu. Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kadooğlu, aynı zamanda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.



TÜSİAD yedek yönetimi için Ümit Boyner’den davet aldığını söyleyen Kadooğlu, “SİAD’lar içinde görev alan bir kişiyim. TÜSİAD’a da katkım olacağına inanıyorum. Özellikle daha fazla Doğu ve Güneydoğulu işadamının TÜSİAD’a üye olmalarını sağlamak ve bölgenin sorunlarını TÜSİAD’ın gündemine taşımak anlamında faydalı olacağına inandığım için bu teklifi kabul ettim” dedi.

Başında olduğu grubun temellerinin 1978 yılında Cemal Kadooğlu tarafından atıldığını söyleyen Kadooğlu şöyle konuştu: “İş hayatına kömür ticaretiyle başladık. Aslen Cizreliyiz. Sonra işlerimizi Gaziantep’e taşıdık. Burada da inşaat sektöründe de faaliyet göstermeye başladık. Cizre’den de kopmadık. Nakliye ve taahhüt işlerimiz var.”



Şu anda grubun petrol dağıtımı, kömür, inşaat ve gıda üzerinde faaliyet gösterdiğini söyleyen Tarkan Kadooğlu, “Kadoil adında dağıtım firmamız var. Şu anda Türkiye genelinde 320 bayimiz var. Hedefimizi 500 bayiye ulaşmak” diye konuştu.





Cizre’ye Alman hastanesi



Alışveriş merkezi ve konut projeleri üzerine yatırımları bulunduğunu anlatan Kadooğlu, “Irak ile de yıllardır çalışıyoruz. Ayçiçek yağı ve şeker ihracatı yapıyoruz” dedi. Cizre’ye Alman Hastanesi kurduklarını da belirten Kadooğlu, “Bugün yarın işletme ruhsatını alıyoruz. Ayrıca Mersin’de ulaslararası petrol terminali kurduk. Bu ay sonunda devreye girmiş olacak” diye konuştu.





Ulusal ve küresel temsil



Ümit Boyner, 2010 - 2011 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu aday listesini dün açıkladı. Boyner yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bildiğiniz üzere, TÜSİAD Başkanlar Konseyi’nin, 18 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, yeni dönemde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmem yönünde bir tavsiye kararı alınmıştır. Öncelikle tarafıma bu görevin tevdi edilmesinden memnuniyet duyduğumu ve bu göreve büyük bir onurla aday olduğumu belirtmek isterim. Bu çerçevede, üyelerimizle istişare etmek suretiyle, 21 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşecek TÜSİAD 40. Olağan Genel Kurulu’na sunulmak üzere ‘2010 - 2011 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun oluşturulması için bir çalışma yürütülmesinde öncülük görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Ulusal ve küresel düzlemde derneğimizi layıkıyla temsil edeceğine inandığımız yönetim organlarını seçecek olan siz değerli üyelerimizin değerlendirmesine sunarım.”





TÜSİAD Yönetimi



Nazlı Ümit Boyner

Lucien Arkas

Mehmet Ali Aydınlar

Cansen Başaran Symes

Tayfun Bayazıt

Haluk Dinçer

Erman Ilıcak

Ali Kibar

Volkan Vural

Muharrem Yılmaz





İş yaşamına 22 yaşında atıldı



Alican Ulusoy 1976 doğumlu olan Alican Ulusoy, Ulusoy Ailesi’nden Cemal Ulusoy’un oğlu. Grup şirketlerinde birçok pozisyonda çalışan Alican Ulusoy, 1998’de Otobüs Grubu’nda aktif olarak çalışmaya başladı. İş yaşamı, holdingin bölünmesiyle 2008’de kendi kurduğu Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding’de sürüyor.





Risk yönetimi alanında çalıştı



Osman F. Boyner 1973 doğumlu. New York, Bank Julius Baer’de üç yıl risk yönetimi alanında çalıştı. 2005 yılında World Economic Forum tarafından Young Global Leader seçildi. TUSIAD International’da Yürütme Kurulu Başkanı. Boyner Sanayi Mensucat Fabrikası A.Ş.’de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor.





İlk deneyimi yatırım bankası



Murat Özyeğin Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in oğlu. İş hayatına 1998 yılında Bear Stearns & Co. yatırım bankasında başladı. 2006 yılından itibaren Fiba Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor. Endeavor Türkiye, ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın da yönetim kurulu üyesi.





Martı otellerini o yönetiyor



Oya Narin 1964 yılında doğdu. Ünlü tekstilci Halit Narin’in kızı. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra İsviçre ve ABD’de çeşitli otellerde çalıştı. Halen Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı GYO Yatırım Danışmanı. Ayrıca Narin Tekstil ve Turizm Yatırımcıları Derneği’nde Başkan Yardımcısı.





KAGİDER üyesi çevre mühendisi



Zeynep Silahtaroğlu Baykal 1967 yılında doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketleri olan Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. TÜSİAD ve KAGİDER üyesi olan Baykal, Fethiye Otelciler Birliği’nin de başında.





İşte diğer adaylar



TÜSİAD’ın yedek yönetim listesinde yer alan diğer isimler şöyle:



Metin Akman: 1966 yılında doğdu. Hollanda merkezli, Nutreco - Trouw Nutrition Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerine devam ediyor.



Elif Bilgi Zapparoli: London School of Economics and Political Science’dan mezun oldu. 2001 yılından bu yana EFG İstanbul Menkul Değerler’in Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor. Ayrıca 2007’den bu yana da Eurobank Tekfen Türkiye’nin Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor.



Davut Doğan: 1960 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Biga’da tamamladı. Halen Doğtaş A.Ş ve Doğanlar Şirket grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.



Mustafa Fethi Gürbüz: Lise eğitimini 1972 yılında TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ni 1977 yılında tamamladı. Şu anda Serenas Group’un CEO’su ve kurucu ortağı.