TÜSİAD’ın yeni başkanı Ümit Boyner

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanının Ümit Boyner olması kesinleşti.



Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın başkanlık görevini bırakacağını açıklamasının ardından koltuğa kimin geleceğine yönelik düzenlenen Başkanlar Konseyi toplantısından başkanlık görevini üstlenmesini Ümit Boyner’e tavsiye etme kararı çıktı. Koç Holding’de düzenlenen ve 2 saat süren TÜSİAD Başkanlar Konseyi toplantısıyla adı bir süredir başkan adayı olarak anılan Ümit Boyner’in başkanlığı onaylanmış oldu.





Üst üste ikinci kadın başkan



Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Asım Kocabıyık, Selçuk Yaşar, Erkut Yücaoğlu, Muharrem Kayhan,Tuncay Özilhan’ın da yer aldığı 20 kişilik toplantıyı Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç yönetti.



Mustafa Koç, dün düzenlenen TÜSİAD Başkanlar Konseyi toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



“TÜSİAD Başkanlar Konseyi, yaptığı toplantıda, seçimli genel kurula giderken TÜSİAD üyelerine iletilen Yönetim Kurulu seçimine ilişkin eğilim yoklaması çalışmasını değerlendirmiştir. Malum olduğu üzere, bu tür istişari mekanizmalar, öteden beri TÜSİAD yönetim organlarının seçimi sürecinde en verimli yönetim kadrolarının oluşmasına rehberlik etmiş ve yol gösterici olmuştur.

TÜSİAD Başkanlar Konseyi, dünkü toplantıda gerçekleştirdiği değerlendirmelerinin sonucunda, halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ümit Boyner’e yeni dönemde Başkanlık görevini üstlenmesini tavsiye etme kararı almıştır.”





Yeni dönemde de TÜSİAD’ı kadın başkan yönetecek



1963 İstanbul doğumlu olan Ümit Boyner aslen Ayvalıklı. Şimdiki adı Beyoğlu Anadolu Lisesi olan İngiliz Kız Ortaokulu’nda sonra liseyi ve üniversiteyi ABD’de okudu. ABD Rochester Üniversitesi’nden mezun oldu.



1985 yılında Türkiye’ye dönen Boyner, 20 yıl başta Chemical Bank olmak üzere çeşitli banka ve şirketlerde finansman yöneticisi olarak çalıştı. Kick box dersleri sırasında tanıdığı Cem Boyner’le evli olan Ümit Boyner, Boyner Holding’in yönetim kurulu üyeliği ve finans sorumluluğunu yürütüyor. İki dönemdir TÜSİAD’da yönetim kurulu üyeliği yapıyor. KAGİDER’in de kurucuları arasında yer alan Boyner, TÜSİAD’ın ikinci kadın başkanı olacak.





En radikal başkan



Ümit Boyner’in eşi Cem Boyner, yaptığı çıkışlarla ve açıklamalarla derneğin en radikal başkanı olarak nitelendirilmişti. Tarzı, çıkışları ve üslubuyla büyük yankı uyandırdı. Kullandığı vurucu cümleler ve sloganlarla gündeme geldi. “Değişim” yönünde birçok konuyu ilk defa dile getirmesiyle dikkati çekti.



Başkanlık sırası kendisine geldiğinde, ‘Kaçacak delik aradığını’ ifade eden Cem Boyner şunları anlatmıştı: “TÜSİAD her zaman başkan bulmakta zorluk çekti. Odalarda millet birbirini parçalıyor başkan olmak için... Farkımız burada... Burayı büyük yapan, insanların başkan olmamaya uğraşmasıdır.”



Cem Boyner, başkanlık döneminde, Turgut Özal yönetimini “Kleptokrasi” (hırsızlar yönetimi) ve cellat olarak adlandırmıştı. Geçmişte kendi başkanlığı döneminde ‘TÜSİAD, Kanaryaseverler Derneği’ değildir mesajını güçlü şekilde veren Cem Boyner, Turgut Özal’ın iktidarı döneminde birkaç kez Cumhuriyet Savcılığı’na

ifade vermişti.