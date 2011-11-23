TÜSİAD'ın yeni başkanı SÜTİŞ'in patronu mu olacak?

T24 - Patronlar Kulübü TÜSİAD’da Ocak ayında seçimli genel kurul yapılacak. Başkanlık görevini sürdüren Ümit Boyner’in yerine kimin başkan olacağı merakla beklenirken, bu koltuğa en yakın isim olarak Sütaş’ın patronu Muharrem Yılmaz gösteriliyor. Halen dernekte Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası ile İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Yılmaz’ın adaylığının cuma günü yapılacak TÜSİAD Başkanlar Konseyi’nde ele alınacağı konuşuluyor



Patronlar Kulübü’nde Muharrem Yılmaz sürprizi TÜSİAD’da Ocak ayında seçimli genel kurul yapılacak. Halen başkanlık görevini sürdüren Ümit Boyner’in yerine kimin başkan olacağı merakla beklenirken bu koltuğa en yakın isim olarak Sütaş’ın patronu Muharrem Yılmaz gösteriliyor. Dernekte Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası ile İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Muharrem Yılmaz’ın kimsenin istemediği ‘ateşten gömlek’ olarak nitelendirilen TÜSİAD Başkanlığı’na adaylığı cuma günü yapılacak TÜSİAD Başkanlar Konseyi’nde gündeme geleceği ve Yılmaz’a başkanlık önerileceği konuşuluyor.

Başkan fedai olacak!



Başkanlar Konseyi toplantısına Rahmi Koç, Feyyaz Berker, Cem Boyner, Ömer Dinçkök, Tuncay Özilhan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Halis Komili, Erkut Yücaoğlu, Rona Yırcalı, Zekeriya Yıldırım, Yavuz Canevi, Aldo Kaslowski gibi isimlerin katılması bekleniyor. TÜSİAD’da genellikle başkan, başkan yardımcıları arasından seçiliyor.



Şu anda Ümit Boyner’in yardımcılıklarını Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eşi, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grubu Başkanı Haluk Dinçer ile geçtiğimiz Haziran ayında Yapı Kredi’den ayrılan Tayfun Bayazıt yapıyor. TÜSİAD’da ağırlığı olan Sabancı Ailesi’nin damadı Haluk Dinçer’in bu göreve sıcak bakmaması, Tayfun Bayazıt’ın ise profesyonel yönetici olması nedeniyle dernekte başkan yardımcılarından birinin başkan olma geleneği bu kez bozulacağa benziyor.



TÜSİAD’a yakın çevrelerde zaman zaman AK Parti iktidarıyla sıkıntılı dönemler yaşayan ancak başarılı başkanlık dönemi ile takdir toplayan Ümit Boyner’in ikinci bir dönem daha bu görevi istemediği konuşuluyor. TÜSİAD Başkanlar Konseyi toplantısında Ümit Boyner’e bu yönde bir baskı yapabileceği de ifade ediliyor. Boyner’in ayrılmakta kararlı olduğunu da kaydeden yakın çevreler, “Her geçen dönem başkan adayı bulmak zorlaşıyor. Kimse ateşten gömleği giymek istemiyor. Başkanlığı kabul edecek isim tabir yerindeyse fedailik yapacak. Buna en yakın isim de Muharrem Yılmaz” değerlendirmesini yapıyor.



Muharrem Yılmaz kanadında ise farklı tepkiler var. Yılmaz’a yakın kaynaklar, fabrika sayısını 2’den 4’e çıkarma planları yapan, yakın zamanda ikiz babası olan Yılmaz’ın başkanlığa temkinli baktığını ifade ediyor. Sütaş’ın tüketiciye yakın bir marka olması, Yılmaz’ın iktidarla yaşanacak olası sıkıntıların yansımasından endişe ettiği de gelen bilgiler arasında.

Ayvalık’taki enginar bahçesini büyütecekler!





TÜSİAD eski başkanlarından Cem Boyner, geçen yıl VATAN Gazetesi’nde yayımlanan röportajında Ümit Boyner’in TÜSİAD’daki başkanlık görevini ikinci dönem üstlenmeyeceğinin sinyallerini vermişti. Cem Boyner, “Ümit’in görev ve sorumluluk bilinci çok yüksek. TÜSİAD’taki sorumluluğunu da en iyi şekilde yapmak istiyor. Bir yıl, 2 ay ve birkaç günü var. Ben şafak sayıyorum. Çünkü bu süre bittiğinde Ümit’in ruhu normalleşecek. Onunla gurur duyuyorum, yaptığı işi çok ciddiye alıyor, yoğun tempoda çalışıyor. Bu iş bitince Ayvalık’taki enginar bahçemizde olacağız. Orayı büyüteceğiz” demişti.

2012 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak



Muharrem Yılmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Sütaş için büyük yatırım planları var. 2010 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 59’uncu sırayı aldı. Şirketin 2010 cirosu 800 milyon liranın üzerinde gerçekleşti.



Şu anda toplam günlük süt işleme kapasitesi 2 bin 500 ton olan Karacabey ve Aksaray’daki iki fabrikasında üretim yapan Sütaş’ın fabrika sayısı 4’e çıkarılacak. Bu amaçla 2012 yılı sonuna kadar yapılacak yatırım tutarı 250 milyon doları bulacak. Yatırımlar bittiğinde şirketin istihdam ettiği çalışan sayısı 5 bine yükselecek.

İş dünyasının en faal isimlerinden biri



SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 2 Ağustos 1957’de Bursa’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Babası Sadık Yılmaz’ın kurduğu Sütaş’ta üniversitede okurken çalışmaya başladı. 1989’da şirketin genel müdürü oldu. Yılmaz, babası Sadık Yılmaz’ın 2005 yılında vefat etmesinin ardından Sutaş’ta yönetim kurulu başkanlık görevini üstlendi.



Muharrem Yılmaz, iş dünyası örgütlerinde oldukça faal bir isim. TÜGİAD, Avrupa Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu, SETBİR gibi kuruluşlarda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED ve TÜRKONFED’in yönetim kurulu üyeliği yapan Yılmaz, Kurumsal Yönetim Derneği’nin de başkanlık görevini üstlenmiş durumda.



