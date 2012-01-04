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Ekonomi

TÜSİAD'ın seçimli Genel Kurulu 19 Ocak'ta İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 19:26

-TÜSİAD'ın seçimli Genel Kurulu 19 Ocak'ta İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Genel Kurul'a sunmak üzere yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üye listesini oluşturdu.  Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD, 19 Ocak 2012'de yapılacak seçimli Genel Kurul toplantısı kapsamında, yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini belirleyecek.  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için kendisine sunulan teklifi kabul eden Ümit Boyner, Genel Kurul'a sunmak üzere yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üye listesini oluşturdu. Boyner, 1 yıllık yeni dönem için önerdiği isimleri bir mektup aracılığıyla Genel Kurul toplantısı öncesinde bugün TÜSİAD üyelerine sundu. Boyner tarafından TÜSİAD üyelerine sunulan Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek aday önerileri şöyle:  ''Yönetim Kurulu asil üye adayları: Nezih Barut, Cansen Başaran Symes, Tayfun Bayazıt, Nazlı Ümit Boyner, Cenk Çimen, Haluk Dinçer, Erman Ilıcak, Volkan Vural, Muharrem Yılmaz, Meral İnci Zaim.  Yönetim Kurulu yedek üye adayları: Murat Özyeğin, Osman F. Boyner, Metin Akman, Zeynep Silahtaroğlu Baykal, Davut Doğan, Tarkan Kadoğlu, Oya Narin, Memduh Boydak, Nur Ger, Mehmet Bahadır Balkır.''

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