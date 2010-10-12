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Ekonomi

TÜSİAD'IN ERBİL ZİYARETİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 17:01

-TÜSİAD'IN ERBİL ZİYARETİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Erbil'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret ertelendi. TÜSİAD açıklamasında, TÜSİAD International'ın, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin daveti üzerine 14 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı Erbil ziyaretinin, Mesud Barzani'nin programındaki bir değişiklik nedeniyle, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katılımıyla, Kasım ayı sonu – Aralık ayı başındaki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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