TÜSİAD'ın Erbil ziyareti ertelendi

T24 - TÜSİAD'ın 14 Ekim'de yapacağı Erbil ziyaretinin ertilendiği bildirildi.



Ertelemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;



TÜSİAD International’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin daveti üzerine 14 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı Erbil ziyareti, Mesud Barzani’nin programındaki bir değişiklik nedeniyle, Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın da katılımıyla, Kasım sonu – Aralık başı olarak belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir. Yeni program ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.





