TÜSİAD'ın Afrin açıklamasında 'Düşünce çeşitliliği' vurgusu

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nı desteklediğini belirttiği açıklamada, "Terörle mücadele ederken düşünce çeşitliliği muhafaza edilmeli" vurgusu yaptı.

TSK'nın Afrin operasyonuna desteğini bir kez daha yaptığı yazılı açıklamayla yineleyen TÜSİAD, “Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır” ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle dendi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliği için terör örgütlerine karşı haklı ve meşru bir mücadele yürütmektedir. İki gün önce, bölücü terör örgütünün yaptığı hain saldırıda henüz yaşamının baharındaki bir gencimizi daha kaybettik. Bu ve bunun gibi devam etmekte olan hain saldırılar sınırlarımızda güvenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizin bekasına kasteden tüm terör örgütlerini kınıyor, şehit düşen asker ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve yakınlarına sabır diliyoruz."

"Düşünce çeşitliliği muhafaza edilmeli"

TÜSİAD açıklamasının devamında barış çağrısı yapan kesimlere yönelik gözaltı ve tutuklamalara isim vermeden değinerek, "Bu tepkiler, teröre karşı mücadeleye zarar veriyor" dedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Yaşadığımız bu önemli süreçte, toplumumuzdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmek ülkemizin birliği ve beraberliği açısından kritik öneme sahiptir. Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir. Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 'güvenlik ve özgürlükler birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir'. Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır.”