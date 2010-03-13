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TÜSİAD'ın ABD ziyaretine 'soykırım' ertelemesi

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, başkanlığındaki TÜSİAD heyetinin pazartesi günü başlayacağı ABD gezisi ertelendi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, başkanlığındaki TÜSİAD heyetinin pazartesi günü başlayacağı ABD gezisi, Ermeni Soykırımı Tasarısı’nın  ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesi nedeniyle ertelendi.

ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin "Ermeni soykırımı' iddialarını içeren tasarıyı 1 oy farkla kabul etmesinin ardından Washington Büyükelçisi Namık Tan 'ın istişare için Ankara'ya çağrılması ve Amerikan yönetimi net mesaj verinceye kadar geri gönderilmeyeceğinin açıklanması üzerine doğan gergin ortam TÜSİAD yönetimince değerlendirilmeye alındı.

Başkan Ümit Boyner ve TÜSİAD yönetiminin, dış politikada tırmanan gerginliği de dikkate alarak, uzun süre önce planlanan ABD ziyaretinin ertelenmesini daha doğru olacağı görüşüne vardığı öğrenildi.

Mevcut ortamın, ABD gezisiden beklenen verimin elde edilmesini zorlaştıracağı düşüncesinde olan TÜSİAD yönetiminin, geziyi iptal etmediği, sadece ertelediği vurgulandı.

TÜSİAD diyalogsuzluğa karşı

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in son anda erteleme kararı almakla birlikte, dialogsuzluğun sürmesini istemediğini, sorunların dialog yoluyla çözülmesine olan inancını Amerikan tarafına ilettiği kaydedildi. 15 Mart Pazartesi günü başlayacak ve üç gün sürecek geziyi 1915 olaylarını yıldönümü olan 24 Nisan'da Beyaz Saray'dan yapılacak açıklama öncesinde Türk iş dünyasının en önemli örgütü olan TÜSİAD'ın kararının Hükümet ve Dışişleri Bakanlığınca da memnuniyetle karşılandığı Ankara'da konuşuldu.

TÜSİAD’ın ABD gezisi boyunca ABD Dışişleri Bakanlığı yönetiminin yanı sıra Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ve IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky'nin de aralarında bulunduğu bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanmıştı.



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