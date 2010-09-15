-TÜSİAD'DAN YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD'ın ''Türkiye'nin 21. Yüzyıl Anayasasına Doğru Yuvarlak Masa Toplantı Dizisi'' çalışmasına devam ettiğini, toplantı dizisi modelinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Ümit Boyner, TÜSİAD'ın yeni anayasa hazırlık çalışmaları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TÜSİAD olarak hem referandum öncesi dönemde hem de 12 Eylül 2010 akşamı yayımladıkları basın bülteninde, Türkiye'nin yeni bir anayasaya duyduğu ihtiyaca dikkat çektiklerini, devam etmesi beklenen yeni anayasa tartışmalarına TÜSİAD'ın katkısını oluşturmak üzere hazırlık çalışmalarına başladıklarını eklediklerini hatırlattı. Boyner, ''Referandumu takiben yayımladığımız basın bülteninde de işaret ettiğimiz gibi, 21. yüzyıla yakışır yeni anayasa katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçle hazırlanmalı ve tarihi bağlamda demokratikleşme sürecinin sürekli karşı karşıya kaldığı Türkiye'nin '3 bölenini' (din ve vicdan özgürlüğü, kimlikler meselesi, kuvvetler ayrılığı), '3 birleştiren' haline getirmeye hizmet etmelidir'' ifadesini kullandı. TÜSİAD'ın bu anlayışla, ''Türkiye'nin 21. Yüzyıl Anayasasına Doğru Yuvarlak Masa Toplantı Dizisi'' çalışmasına devam ettiğini anımsatan Boyner, toplantı dizisinde, değişik disiplinlerden ve görüşlerden akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılımıyla, ''yeni anayasanın hazırlanma yöntemi'', ''21. yüzyıl anayasasının temel ilke ve kurumları'', ''din ve vicdan özgürlüğü'', ''kimlikler meselesi”'' ve ''kuvvetler ayrılığı'' olmak üzere 5 temel alanın kapsanacağını kaydetti.