TÜSİAD’dan ‘Şemdinli’ açıklaması

TÜSİAD Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Dün Ankara’da eylem hazırlığında olduğu belirtilen iki teröristin düzenlenen operasyon ile yakalanması ile büyük bir facianın eşiğinden dönülmüşken bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı bütün ülkeyi olağanüstü bir üzüntüye boğmuştur. Bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olan asker ve sivil tüm vatandaşlarımıza allahtan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin barış ve huzurunu hedef alan tüm bu hain saldırıların milletçe tanık olduğumuz acı olayların sonuncusu olmasını diliyoruz.”