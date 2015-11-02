TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Beklentimiz keskinleşmiş toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesidir

İş dünyası, 49,4 oy oranıyla AKP’ye tek başına iktidarı getiren 1 Kasım seçim sonuçlarını değerlendirdi. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "bundan sonraki süreçte bir süredir yıpratıcı düzeyde keskinleşmiş olan toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesi yönünde hareket edilmesi gerektiği" vurgulandı. TÜSİAD, yeni parlamentonun Türkiye’deki özgürlük alanlarını genişletme ve demokratik standartları yükseltme yolunda uyum içinde çalışmasını temennisinde bulundu.

TÜSİAD'ın yaptığı o açıklama şöyle:

“26'ıncı Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin tüm yurtta güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve seçimlere katılım oranının oldukça yüksek olması büyük memnuniyet vericidir. Seçim sonuçlarının ülkemize huzur, başarı ve refah getirmesini diliyoruz.

1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri sonucunda oy oranını önemli ölçüde artırarak iktidarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisini ve TBMM’de temsil edilecek Cumhuriyet Halk Partisini, Halkların Demokratik Partisini ve Milliyetçi Hareket Partisini kutlar, yeni parlamentonun Türkiye’deki özgürlük alanlarını genişletme, demokratik standartları yükseltme, hukuk devletini güçlendirme ve refah seviyesini artırma yolunda uyum içinde çalışmasını arzu ederiz.

İş dünyasının kurulacak hükümetten ve TBMM'den beklentisi; ilerletilmesi ve geliştirilmesi gereken siyasi reform ve kamu yönetimi, kalkınma ve rekabet gücü alanlarında bir dizi düzenlemenin süratle hayata geçirilebilmesi, AB üyelik sürecinin güçlendirilmesi ve bir süredir yıpratıcı düzeyde keskinleşmiş olan toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesi yönünde, ortak akıl ve uzlaşı anlayışı içinde hareket edilmesidir.”