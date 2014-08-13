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Ekonomi

TÜSİAD'dan reform çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan TÜSİAD 'Kutuplaşma ve ayrışmanın bertaraf edilmesi' çağrısında bulundu

13 Ağustos 2014 01:08

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ına başarılar diledi ve reform çağrısında bulundu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızdan öncelikli beklentimiz, demokratikleşmenin ve kalkınmanın önünü kesme noktasına ulaşmış olan ağır kutuplaşmanın ve ayrışmanın bertaraf edilmesidir" denildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Türk demokrasi tarihinde ilk kez halkoyuyla seçilen yeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder kendisine görevinde başarılar dileriz" denildi ve şu beklentilere yer verildi:

"İş dünyası olarak yeni Cumhurbaşkanımızdan öncelikli beklentimiz, demokratikleşmenin ve kalkınmanın önünü kesme noktasına ulaşmış olan ağır kutuplaşmanın ve ayrışmanın bertaraf edilmesidir. Yeni Cumhurbaşkanımızın, Anayasa'dan aldığı yetki ve sorumluluklarıyla devlet kurumları arasında azalan ahengin yeniden tesis edilmesi, siyasi partiler arasında nitelikli diyalogun başlatılabilmesi konularında yol gösterici ve uzlaştırmacı bir rol oynamasını ümit ediyoruz."

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlere kadar "demokratikleşme ve kalkınmaya hizmet edecek azami düzeyde reformun yapılması" gibi önemli ihtiyaçlar bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı makamının uzlaşmacı, uzlaştırıcı tutumu bu dönemin başarıyla geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir" denildi ve şöyle devam edildi:

"İş dünyasının gönüllü temsil örgütü olarak, bu dönemde demokrasi kültürünün kökleşmesi ve siyasi istikrar, refah ve huzur ortamının gelişmesi için tüm siyasi aktörler ve kurum ve kuruşlarca azami katkının sağlanmasını dileriz. TÜSİAD tüm birikimi ile bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."

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