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Dünya

TÜSİAD'dan Obama'ya 'Ermeni' mektubu

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Obama'ya 'Ermeni tasarısının ABD Kongresi'nden geçmesin' mektubu gönderdi

25 Mart 2009 02:00

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup göndererek Türkiye ile Ermenistan arasında yakınlaşmanın olduğu bir sırada Ermeni tasarısının ABD Kongresi'nden geçmesi halinde bunun bir talihsizlik olacağını bildirdi. 

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, 17 Mart tarihli mektubunun birer kopyasını, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones'a da gönderdi.

Mektupta, Türkiye ile Ermenistan arasında sağlanan önemli gelişmeleri görmezden gelerek böyle bir tasarı sunulmasının talihsiz olduğu belirtilerek, bu meselelerin Türkiye ile Ermenistan arasında çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

ABD-Türk müttefikliğine en çok ihtiyaç duyulan dönemde, Türk-Amerikan ilişkilerinin üzerinde olumsuz etkisi olabilecek girişimlerde bulunulması yerine, ikili ilişkileri güçlendirecek çalışmaların daha yerinde olacağını belirten Arzuhan Doğan Yalçındağ, "dar bir gündem yerine", zorlu bir bölgede insanlara barış ve refah getirmeyi amaçlayan ortak çıkarlar yönünde hareket etmenin daha iyi olacağını vurguladı. 

Arzuhan Doğan Yalçındağ, mektubuna, Ermeni tezlerinin tek taraflı olduğuna dikkati çeken ve Türk yaklaşımını, bakışını ortaya koyan bir raporu da ekledi.

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