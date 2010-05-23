TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'na kutlama

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı adaylık konuşmasında dile getirdiği vaatler; başta katılımcı demokrasi ve temsil kabiliyeti prensipleri olmak üzere, çoğulcu parlamenter sistemden beklenenlerin sağlanabilmesi açısından önemlidir" denildi.





TÜSİAD Yönetim Kurulu, CHP Kurultayının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin diğer organlarında görev alacak yöneticiler kutlanarak, başarı temennisinde bulunuldu.





Açıklamada şunlara yer verildi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı adaylık konuşmasında dile getirdiği vaatler; başta katılımcı demokrasi ve temsil kabiliyeti prensipleri olmak üzere, çoğulcu parlamenter sistemden beklenenlerin sağlanabilmesi açısından önemlidir.





CHP'nin yeni Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilmesi, yargının sorunlarına çözüm üretilmesi, yüzde 10 seçim barajının indirilmesi, parti içi demokrasinin geliştirilmesi, çağdaş standartlarına uygun bir anayasa gerekliliği, siyasi ahlak yasası, TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulması, dokunulmazlıkların kaldırılması ve refah devletinin tabana yayılması gibi konulardaki görüşleri, çağdaş bir demokratikleşme ve kalkınma anlayışının tesis edilmesi sürecine katkı sağlama açısından umut vericidir."