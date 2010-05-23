T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'na kutlama

TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndan yaptığı açıklama ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kutladı.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı adaylık konuşmasında dile getirdiği vaatler; başta katılımcı demokrasi ve temsil kabiliyeti prensipleri olmak üzere, çoğulcu parlamenter sistemden beklenenlerin sağlanabilmesi açısından önemlidir" denildi.


TÜSİAD Yönetim Kurulu, CHP Kurultayının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin diğer organlarında görev alacak yöneticiler kutlanarak, başarı temennisinde bulunuldu.


Açıklamada şunlara yer verildi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yaptığı adaylık konuşmasında dile getirdiği vaatler; başta katılımcı demokrasi ve temsil kabiliyeti prensipleri olmak üzere, çoğulcu parlamenter sistemden beklenenlerin sağlanabilmesi açısından önemlidir.


CHP'nin yeni Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilmesi, yargının sorunlarına çözüm üretilmesi, yüzde 10 seçim barajının indirilmesi, parti içi demokrasinin geliştirilmesi, çağdaş standartlarına uygun bir anayasa gerekliliği, siyasi ahlak yasası, TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulması, dokunulmazlıkların kaldırılması ve refah devletinin tabana yayılması gibi konulardaki görüşleri, çağdaş bir demokratikleşme ve kalkınma anlayışının tesis edilmesi sürecine katkı sağlama açısından umut vericidir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24