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TÜSİAD’dan İstanbul’daki bombalı saldırılar için açıklama

“Saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

11 Aralık 2016 18:53

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Dolmabahçe ve Maçka’daki bombaları saldırıları için bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve Türkiye’ye başsağlığı dilendiği belirtildi.

TÜSİAD’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Dün gece İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısı ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu insanlık suçu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralananların acil şifaya kavuşmasını umuyoruz. Ülkemizin demokrasi, hukuk, barış ve özgürlük ortamını hedef alan bu hain saldırılara karşı milli birlik içinde karşı durduğumuz sürece terör asla hedefine ulaşamayacaktır.”

 

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