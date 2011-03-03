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Ekonomi

TÜSİAD'DAN GÖZALTI ELEŞTİRİSİ İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 17:13

-TÜSİAD'DAN GÖZALTI ELEŞTİRİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Ergenekon soruşturması kapsamında vatandaşların yıllardır sayısız gözaltı ve tutuklama izlediğini, her seferinde yargıya güvenerek arkasından ne çıkacağını beklediğini belirterek, ''Demokrasi, şeffaflık ve adaletin yerine gelmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz? 'Bakalım arkasından ne çıkacak' sorusunun son kullanma tarihi nedir?'' dedi. Boyner, Ergenekon soruşturması kapsamındaki son gözaltılara ilişkin AA'ya yaptığı yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: ''Darbe dönemlerinden, demokrasiye müdahalelerden, sayısız faili meçhulden ve bunların sorumlusu çetelerden yılmış vatandaşlar olarak, Ergenekon davası başladığından bu yana, hepimiz o darbelerin ve müdahalelerin sonu gelecek, daha şeffaf ve hesap veren bir devlete kavuşacağız diye ümitlendik. Yıllardır vatandaşlar olarak sayısız gözaltı ve tutuklama izliyoruz. Her seferinde yargıya güvenerek bekliyoruz arkasından ne çıkacak diye... Sorularımız cevapsız kalsa da, zaman zaman vicdanlarımız rahatsız olsa da, hala beklemeye devam ediyoruz. Demokrasi, şeffaflık ve adaletin yerine gelmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz? 'Bakalım arkasından ne çıkacak' sorusunun son kullanma tarihi nedir?''

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