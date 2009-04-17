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TÜSİAD'dan Ergenekon uyarısı

TÜSİAD, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada ‘toplumda soruşturmaya yönelik şüphe oluştu’ dedi.

17 Nisan 2009 03:00

TÜSİAD, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada ‘toplumda soruşturmaya yönelik şüphe oluştu’ dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 'Ergenekon' soruşturmasına ilişkin olarak, 'Ergenekon soruşturması müddetince yaşanan olayların toplumda soruşturmaya yönelik belli bir şüphe uyandırdığını ve bu şüphenin en başta yargı erkinin saygınlığını aşındırabileceğini düşünüyoruz' değerlendirmesini yaptı.

TÜSİAD'tan yapılan yazılı açıklamada, derneğin, 'Ergenekon' soruşturmasını, en başından itibaren, hukuka ve yargı organlarına saygılı ve tüm vatandaşların kanun önünde eşit olduğu ilkesine bağlı kalarak izlediği belirtildi.

Demokratik bir hukuk devletinde, hukuka aykırı eylemde bulunan herkesin yargı önüne çıkarılabilmesi ve hesap vermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ancak usul kanunlarının verdiği yetkilerin en ağır şekilde kullanılması veya bu kuralların hiçe sayılması, bireylerin adil yargılanma hakkını ve kişilik haklarını ihlal etmektedir. Soruşturmanın bu biçimde yürütülmesinin yarattığı sakıncalar, çocukların eğitim görmesi için iyi niyetlerle çalışan kişi ve kurumların mağdur edilmesine kadar varmıştır.

Ergenekon soruşturması müddetince yaşanan olayların toplumda soruşturmaya yönelik belli bir şüphe uyandırdığını ve bu şüphenin en başta yargı erkinin saygınlığını aşındırabileceğini düşünüyoruz. Bir kez daha, Ergenekon Soruşturması gibi kamuoyunun yakından izlediği davaların, öneminin gerektirdiği özenle yürütülmesi yönündeki beklentimizi hatırlatırız.'

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