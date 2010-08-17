-TÜSİAD'DAN ERDOĞAN'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - TÜSİAD'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin yapılan açıklamada, ''TÜSİAD bitaraf değildir; TÜSİAD eksiksiz bir demokrasiden ve bireylerin hür iradeleri üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kaldırılmasından yanadır. Türkiye'nin demokrasi içinde gelişmesi ve refahı vazgeçilmez hedefimizdir. Durum böyle iken, bir sivil toplum örgütüne ''bitaraf olan bertaraf olur'' şeklindeki bir uyarı, talihsiz bir yaklaşım olmuştur'' denildi.