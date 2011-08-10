-TÜSİAD'DAN EKONOMİ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, önümüzdeki dönemlerde fiyat istikrarının korunmasının yanında, genel olarak finansal istikrarın, özel olarak ise bankacılık sisteminin büyük bir itina ile korunmasının dayanıklılık ve rekabet gücü için şart olduğunu belirtti, Boyner, ''Kısa vadede, bir dur/kalk döngüsünden kaçınarak makro istikrara odaklanmalıyız. Uzun vadede Türkiye'nin ekonomi vizyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması konularına odaklanmalıdır'' görüşünü bildirdi. Ümit Boyner, küresel ekonomideki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda yaptığı yazılı açıklamada, küresel ve büyük bir ekonomi olan Türkiye'nin, kısa vadede küresel gelişmelerin yarattığı riskleri yönetmek zorunda olduğunu kaydederek, ''Ancak küresel dalgalanmalardan bağımsız olarak, rekabet gücümüzü artırmamız ve buna engel teşkil eden düşük verimlilik problemini yapısal olarak çözmemiz gerekmektedir'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin bütçe açıkları ve kamu maliyesi konusunda son 10 yıl içinde önemli başarı gösterdiğine, para politikasında önemli bir dönemi tamamladığına işaret eden Boyner, bağımsız merkez bankacılığını, enflasyon hedeflemesi bağlamında fiyat istikrarının birincil amaç olarak netleşmiş olmasını ve finansal istikrarı Türkiye ekonomisinin temel kazanımları olarak gördüklerini ifade etti. Boyner, önümüzdeki dönemlerde fiyat istikrarının korunmasının yanında, genel olarak finansal istikrarın, özel olarak ise bankacılık sisteminin büyük bir itina ile korunmasının, dayanıklılık ve rekabet gücü için şart olduğunun altını çizdi. Kısa vadede, bir dur/kalk döngüsünden kaçınarak makro istikrara odaklanmak gerektiğini vurgulayan Boyner, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Ülkemizde birçok gelişmiş ekonominin aksine güçlü bir girişimci, tüketici ve yatırımcı güveni mevcuttur. Bu güven ortamını devam ettirerek üretim kapasitesini ve mevcut istihdamı olabildiğince koruyabilmeliyiz. Uzun vadede ise Türkiye'nin ekonomi vizyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması konularına odaklanmalıdır. Geçtiğimiz dönemde yeni bir sanayi stratejisi hazırlandı. Bu strateji TÜSİAD olarak uzun bir dönemdir işaret etmekte olduğumuz mikro reform alanlarının büyük bölümünü kapsıyor. Birçok kesim tarafından ortak anlayışla ortaya konulan bu strateji belgesi temel bir rehberdir. Bu strateji belgesinin geliştirilmesi ve takip edilmesi Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Petrol ve enerji fiyatlarında gerileme olasılığı cari açığın enerji bileşeninde belirli bir rahatlama yaratabilecek olsa da, enerji verimliliği ve enerji sektörü özelleştirmeleri, cari açığı nispeten kontrol altına almak açısından mikro reform alanları arasında önceliğini koruyor. Bir defalık vergi gelirlerine güvenmek yerine, sağlam bir vergi tabanı oluşmasını sağlayacak özlü bir vergi reformu ve samimi bir kayıt dışı ekonomi ile mücadele politikası reform paketinin sürekli parçaları olmak zorunda. Ayrıca, kamu harcamalarının da ARGE, inovasyon ve eğitim yoluyla verimlilik artışı sağlayacak tercihlere yönelmesini teşvik eden bir yönetim modeline kavuşturulması gerekiyor. Bu çerçevede hükümetin dün açıkladığı öncelik alanlarında mikro reformların yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz.'' -''SON GELİŞMELER, KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİN ŞART OLDUĞUNU GÖSTERİYOR''- Ümit Boyner, son gelişmelerin, AB ve ABD'deki dalgalanmaların ve belirsizliklerin aşılabilmesi için küresel işbirliğinin şart olduğunu gösterdiğini belirterek, ''Sadece ABD ve Avrupa Merkez Bankaları arasındaki işbirliği türünden çabalar yeterli değil. Burada G20 oluşumunun küresel iş dünyası ile yakın işbirliği içinde daha güçlü ve etkin çalışması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle, Çin ekonomisinde yavaşlama riski, Avrupa İstikrar Fonunun güçlendirilmesi için siyasi irade ihtiyacı ve ABD kamu maliyesi reformları, G20 çerçevesinde yakından izlenmesi gereken konular olarak, uluslararası işbirliği ihtiyacını mevcut durumda en üst düzeye çıkarmaktadır'' görüşünü bildirdi. TÜSİAD'ın kasım ayında Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nin iş dünyası bileşeni olan B20 toplantısında Türkiye'yi temsil edeceğine değinen Boyner, ''Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi'' başlıklı bu zirvede TÜSİAD'ın, B20 içindeki ''Küresel Yönetişim Çalışma Grubu''nun başkanlığını yapacağını kaydetti. Boyner, çalışma grubunda Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere küresel ekonomik yönetişim kurumlarının etkileşim ve sorumluluk alanlarının yeniden etkin bir biçimde inşasının ele alınacağını kaydederek, B20 içerisindeki bu çalışmaların küresel işbirliğine örnek oluşturacağına inandıklarını ifade etti.