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Ekonomi

TÜSİAD'dan Denktaş için başsağlığı İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2012 18:55

-TÜSİAD'dan Denktaş için başsağlığı İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Denktaş'ın ölümüyle ilgili olarak, ''Ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz'' açıklamasında bulundu. TÜSİAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle bir baş sağlığı mesajı yayımladı.  TÜSİAD'IN mesajında şu görüşlere yer verildi: ''TÜSİAD olarak, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Denktaş'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Kıbrıs ve Türk halkına baş sağlığı dileriz.''

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