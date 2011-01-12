-TÜSİAD'DAN CHP VE MHP'YE ZİYARET ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Türkiye'de yargının gerçekten, sadece yargıya bakış, tarafsızlık ve bağımsızlık değil, aynı zamanda kapasitesiyle, yapısıyla bir reformdan geçmesi gerekiyor'' dedi. Boyner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve sorularını yanıtlayan Boyner, TÜSİAD'ın 40. yıl faaliyetlerini tanıtmak, siyasi parti genel başkanlarını bu faaliyetlere davet etmek ve yaklaşan genel seçimler öncesi seçim bildirgeleri hakkında görüşmek üzere ziyaretler düzenlediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa seçildikten sonra ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve yeni yönetimle de tanıştıklarını belirten Boyner, verimli bir görüşme yaptıklarını aktardı. Boyner, genel seçimlere ilişkin beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine, kendileri için esas olan iki noktanın, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin devam etmesi ve dünyanın değişen ekonomik düzeni içinde ülkenin daha fazla verimlilik üreten bir konuma kavuşturulması olduğunu belirtti. Bütün siyasi partilere en geç 1 Martta eğer kullanmayı kabul ederlerse bir kılavuz yollamayı öngördüklerini ifade eden Boyner, bu dokümanda Türkiye'nin önünde durduğunu düşündükleri meseleler ile TÜSİAD olarak geliştirdikleri müktesebatların yer alacağını anlattı. Boyner, yargıyla ilgili tartışmaları nasıl yorumladığı ve görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlarken de şunları söyledi: ''Bizim TÜSİAD olarak 1998 yılında hazırladığımız bir yargı reformu raporumuz var. Bu sene içinde bunu güncellemeye karar verdik. Şurası artık çok net ortada ki, Türkiye'de yargının gerçekten, sadece yargıya bakış, tarafsızlık ve bağımsızlık değil, aynı zamanda kapasitesiyle, yapısıyla bir reformdan geçmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de vatandaşa kaliteli yargı hizmeti verilemiyor. Bunun için de konunun tüm taraflarının bir araya gelerek çalışması gerekiyor. Tüm siyasi partilerin ve yargının birlikte bu konunun üzerinde durması gerek diye düşünüyoruz. Adaletin daha kısa zamanda yerini bulması, adalet sürecinin işlemesi gerekli, bunun için de ne gerekliyse sanıyorum bunda da herkes hem fikir, görev bölümünün yapılarak bu reformun yapılması gerekiyor.'' -MHP'YE ZİYARET TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Boyner, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın kuruluşunun 40. yıldönümü dolayısıyla ziyaretlerde bulunduklarını, görüşlerini aktardıklarını belirterek, düzenleyecekleri etkinliklere MHP'yi de davet ettiklerini bildirdi. Boyner, görüştükleri tüm siyasi partilerin seçim dönemini mümkün olduğu kadar yapıcı geçirmek ve Türkiye'nin gelecekteki vizyonuna uygun bir şekilde programlarını açıklamak ve kamuoyu ile paylaşmak noktasında hassasiyetleri olduğunu memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi. ''Diliyoruz ki ve ümit ediyoruz ki, tüm siyasi partilerle bu süreci TÜSİAD olarak çalışabileceğiz, fikir alışverişinde bulunabileceğiz'' diyen Boyner, görüştükleri siyasi partilerin gündeminde, demokratikleşme, yeni anayasa, ekonomi, yargı reformu gibi konuların olduğunu belirtti. Boyner, ''Tabii ki yaklaşımları, fikirleri farklı olabilir ama bunları da önümüzdeki dönemde hep birlikte görme, tartışma imkanı olacak. Ümit ediyoruz ki, güzel, seviyeli tartışmalarla geçen bir seçim dönemi yaşarız'' dedi.