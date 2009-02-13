TÜSİAD'dan Başbakan'a ziyaret

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, IMF konusunun gündeme geldiğini belirterek, ''Gördük ki ciddi bir ilerleme var'' dedi.

Yalçındağ, ''Oldukça aydınlatıcı bir toplantıydı. Burada hepsini paylaşamam ama karşılıklı birbirimizi anlamamız açısından çok faydalı oldu'' diye konuştu.

Yalçındağ ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mustafa Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundular.

Koç, TÜSİAD'ın 39. Genel Kurulu'nun ardından yeni yönetim olarak Başbakan Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını, gündemdeki konuları değerlendirdiklerini belirterek, sözü Yalçındağ'a bıraktı.

Arzuhan Doğan Yalçındağ da iki gündür Ankara'da bulunduklarını kaydederek, dün de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptıklarını ve bir çok konuyu değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi. Yalçındağ, şöyle konuştu:

''Bir çok konuyu tartışma fırsatı bulduk ve gördük ki tespitlerde paralel yönde düşünüyoruz. Öneriler konusunda da paralellik arz ediyor ama mesafe almamız gerekiyor. Dün akşam da Sanayi ve Ticaret Bakanımız bizi ağırladı. Bölgesel ve sektörel teşviklerle ilgili bir sunum yaptı.

Bu sabah da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı ziyaret ettik. Orada da yoğun bir gündemimiz vardı. AB'deki son gelişmeler, bizim faaliyetlerimiz, onlar ne yapıyor yine fikir alışverişinde bulunduk.

Şimdi de Sayın Başbakan'a geldik. Yine aynı şekilde, büyük ölçüde ekonomiydi gündemimiz. Neler yapılmalı? Siz sormadan söyleyeyim, IMF'yi soracaksınız. IMF konusunu da konuştuk. o konuda da konuştuk. Gördük ki ciddi bir ilerleme var. Dolayısıyla buydu, genel olarak ziyaretimiz bunları kapsadı.''

Yalçındağ, ''Sayın Başbakan, IMF ile anlaşılamayan hususlarda bilgi verdi mi?'' sorusuna, ''evet, oldukça aydınlatıcı bir toplantıydı. Burada hepsini paylaşamam ama karşılıklı birbirimiz anlamamız açısından çok faydalı oldu'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinini, bu konudaki kaygıların giderilip giderilmediği sorusuna ise Yalçındağ, ''Size söylediğinden daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim'' karşılığını verdi.

