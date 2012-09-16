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TÜSİAD'tan Arınç'a: 'Beşli çete' içinde yer almadık

TÜSİAD, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "TÜSİAD önce 28 Şubat'ın hesabını vermeli" şeklinde sözleri üzerine bir açıklama yaptı

16 Eylül 2012 18:06

Türkiye Sanayici ve İşadamaları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, "TÜSİAD 'beş'li çete' olarak tanımladığı girişim içinde yer almamıştır" denildi.

TÜSİAD, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "TÜSİAD önce 28 Şubat'ın hesabını vermeli" şeklinde sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "TÜSİAD, Türkiye’nin iktisadi ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve demokratik standartların yükseltilebilmesi yönünde, öncü bir girişimci temsil kurumu olarak çalışmalarına 41 yıldır devam etmektedir ve Sayın Arınç'ın '28 Şubat süreci' ile ilişkilendirerek 'beş'li çete' olarak tanımladığı girişim içinde yer almamıştır" denildi.


Arınç ne demişti?


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in "Buyurganlığın bir kez daha ülkemizdeki idare anlayışına hakim olmasından ürküyoruz" sözlerine tepki göstermişti. Arınç, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nun açılışında konuşan Boyner'e "Meşru hükümeti devirebilmek için beşli çetenin içerisinde yer alanlar bugün halk adına konuşmaya nasıl cüret edebiliyorlar" demişti.

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