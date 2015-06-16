TÜSİAD'dan Ankara çıkarması; işte detaylar...

İş dünyası, biriken problemlere çözüm bulacak koalisyon hükümetinin bir an önce kurulmasını bekliyor. Bu çerçevede TÜSİAD Yönetim Kurulu, Başkent Ankara'da parti liderleriyle bir araya gelecek. Beklenti ise AKP iktidarında erozyona uğrayan hukuk, insan hakları, AB, bağımsız kurumların özerkliği gibi konularda yapıcı adımlar atılması.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet bugün ve yarın gerçekleşecek görüşmelerde uzlaşma çağrısında bulunacak. TÜSİAD heyeti, liderlerle olan görüşmelerinde seçim sonuçlarının, başta ekonomi olmak üzere her alanda Türkiye'nin önünü açacak bir koalisyon hükümetinin kurulması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizecek.

Zaman'dan Rahime Sezgin'in haberine göre iş dünyası, 7 Haziran seçimlerinden çıkan sonucu demokrasinin zaferi olarak değerlendirmişti. İş dünyasının şimdiki beklentisi ise zaman kaybetmeden özellikle AKP hükümetinin son dönemde erozyona uğrattığı hukuk, insan hakları, AB, bağımsız kurumların özerkliği gibi konuları önceleyecek bir koalisyonun kurulması. Erken seçim gibi söylentilere sıcak bakmayan iş dünyası, bunun ekonominin aleyhine işleyeceği kanaatinde. Bu yüzden de partilerin koalisyon konusunda çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini dillendiren iş dünyası, kurulacak hükümeti de bir anlamda ‘restorasyon hükümeti' olarak görüyor. TÜSİAD'ın AKP-CHP koalisyonundan yana olduğu gibi bir görüntü ön plana çıkarılmak istense de, kulislerde HDP'nin dışarıdan destek verdiği bir CHP-MHP koalisyonuna TÜSİAD'ın sıcak baktığı dile getiriliyor. Böyle bir tabloda CHP kadrosundan Faik Öztrak, Selin Sayek Böke gibi, MHP'den Durmuş Yılmaz gibi isimlerin yer alması, Kemal Derviş'in dışarıdan katıldığı bir ekonomi yönetiminin işi başarıyla üstlenebileceği kanaatini pekiştiriyor. Milletin verdiği oylarla Meclis'e ‘ortak akıl' çağrısı yaptığını her fırsatta dile getiren patronlar kulübü, partilerin kendi geleceklerini düşünmek yerine Türkiye için bugün en ideal olanın ne olduğunu göz önüne alarak hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu görüşler çerçevesinde TÜSİAD bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın ise AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmeler yapacak. HDP eş genel başkanlarının seçim sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında Ankara dışında olmaları sebebiyle HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiş durumda.

Başbakan seçim öncesi görüşmüştü

Hatırlanacağı üzere Başbakan Davutoğlu, seçimden kısa bir süre önce Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın İstanbul Baltalimanı'ndaki evinde iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmişti. Buluşmanın ana gündem maddeleri arasında HDP ve asgari ücret vaatleri yer almıştı. Başbakan Davutoğlu'nun, muhalefet partilerinin asgari ücretin artırılması konusunda vaatlerini gündeme getirerek, TÜSİAD'ı bu konuda sessiz kalmakla eleştirmişti. Geç saate kadar süren toplantıda Başbakan'a, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç'tan, “seçim sürecinde olunduğu için seçim vaatleriyle ilgili herhangi bir yorum yapmadıkları” yanıtını verdiği kamuoyuna yansımıştı. Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulunmuştu.