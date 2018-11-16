TÜSİAD'dan akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında bulunduğu 13 ismin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gözaltıları için "Çok üzücü!" diyen Bilecik, " Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz" dedi.

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Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda,Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür'ün Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı,Ayşegül Güzel, Filiz Telek'in de aralarında bulunduğu 13 isim gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin "Osman Kavala ile hiyeraşik bir düzen içinde hareket ettiğini" öne sürdü.

Gözaltılarla ilgili TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de tepkisini Twitter'dan gösterdi. Bilecik, "Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü! Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz" mesajını paylaştı.