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TÜSİAD: Emeğe saygı demokratik kültürümüzü geliştirir

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin bir mesaj yayınladı

30 Nisan 2012 19:35

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Ümit Boyner'in 1 Mayıs mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Çalışma yaşamının, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, çok daha iyi standartlara kavuşturulması, devlet, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği yapması gereken en önemli konudur. Emeğe ve çalışan haklarına saygının ve sosyal diyaloğun gelişmesi, demokratik kültürümüzün de gelişmesine katkı sağlayacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu konuların öneminin bir kez daha güçlü şekilde kamuoyu gündemine gelmesine vesile olmaktadır.

Ayrıca, 1 Mayıs 1977’de yaşanan menfur olayın halen aydınlığa kavuşturulmamış olması vicdanları sızlatmaya devam etmektedir. Geçen yıl olduğu gibi, tüm faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlatılması dileğimizi tekrarlıyoruz. TÜSİAD Yönetim Kurulu adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım"

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TÜSİADÜmit Boyner1 Mayıs

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